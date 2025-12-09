Studiul mamut care desființează toate teoriile conspirației despre vaccinul anti-Covid. A fost realizat pe 30 de milioane de oameni

Studiul a fost realizat la nivel național, în Franța, pe 28 de milioane de persoane. Foto: GettyImages

Un studiu publicat în revista JAMA Network Open, realizat în Franța pe parcursul a patru ani, a încercat să răspundă la întrebarea „sunt vaccinurile ARNm împotriva COVID-19 asociate cu riscul pe termen lung de mortalitate din orice cauză?”. Studiul a inclus 22,7 milioane de persoane vaccinate și 5,9 milioane de persoane nevaccinate.

Potrivit datelor publicate de cercetători, persoanele vaccinate au prezentat un risc cu 74% mai mic de deces din cauza formei severe de COVID-19 și niciun risc crescut de mortalitate din orice cauză pe o perioadă de urmărire de 45 de luni. Mai mult, persoanele vaccinate au prezentat un risc de mortalitate din orice cauză cu 25% mai mic.

Datele nu au constatat un risc crescut de mortalitate din orice cauză în ultimii 4 ani la persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 59 de ani vaccinate împotriva COVID-19, ceea ce susține în continuare siguranța vaccinurilor ARNm care sunt utilizate pe scară largă la nivel mondial.

Potrivit studiului:

Persoanele vaccinate au prezentat un risc de deces cu 74% mai mic din cauza formei severe de COVID-19 decât cele nevaccinate.

Persoanele vaccinate au prezentat un risc de mortalitate din orice cauză cu 25% mai mic.

Persoanele vaccinate au prezentat în mod constant un risc de deces mai mic, indiferent de cauză. Mortalitatea a fost cu 29% mai mică în decurs de 6 luni de la vaccinarea împotriva COVID-19

Studiul a strâns date și despre reacțiile adverse ale vaccinurilor ARNm.

„Reacții adverse grave au fost raportate la scurt timp după vaccinare. Principalele reacții adverse grave raportate în urma vaccinării cu ARNm au fost miocardita, anafilaxia și mielita transversă, în timp ce nu s-a constatat nicio asociere cu riscul de infarct miocardic, embolie pulmonară sau accident vascular cerebral.”

Aceste reacții au rămas rare în raport cu numărul de persoane vaccinate și au fost predominant nefatale, consemnează autorii studiului.

Concluziile studiului

În acest studiu realizat la nivel național, în Franța, efectuat pe 28 de milioane de persoane, nu s-a observat niciun risc crescut de mortalitate din orice cauză la 4 ani în rândul celor vaccinați cu vaccinuri ARNm împotriva COVID-19.

Deși asocierea negativă consistentă, chiar și după ajustări și calibrări extinse, sugerează că pot persista erorile de confuzie reziduale, o legătură cauzală între vaccinarea cu ARNm și mortalitatea excesivă pe termen lung pare foarte puțin probabilă.

Aceste constatări susțin siguranța pe termen lung a vaccinurilor BNT162b2 și ARNm-1273, concluzionează autorii studiului.