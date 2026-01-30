Un om de ştiinţă spaniol a găsit leacul pentru cancerul pancreatic. Descoperire ştiinţifică majoră

Cancerul pancreatic este considerat unul dintre cele mai letale tipuri de cancer. Foto: Getty Images

O echipă de cercetători din Spania anunță o descoperire care ar putea schimba radical abordarea unuia dintre cele mai agresive tipuri de cancer. Un tratament experimental a reușit să elimine complet cea mai severă formă de cancer pancreatic la șoareci de laborator, fără recidivă și cu efecte adverse minime, scrie Times of India.

Studiul a fost coordonat de Mariano Barbacid, unul dintre cei mai respectați cercetători europeni în oncologie, în cadrul Centrului Național Spaniol de Cercetare a Cancerului (CNIO). După șase ani de muncă, echipa a demonstrat că o terapie inovatoare, bazată pe combinația a trei medicamente, a dus la dispariția totală a tumorilor pancreatice în modelele experimentale.

De ce este cancerul pancreatic atât de greu de tratat

Cancerul pancreatic, în special adenocarcinomul ductal pancreatic, este considerat unul dintre cele mai letale tipuri de cancer. Diagnosticul tardiv, rezistența ridicată la tratamente și capacitatea tumorilor de a se adapta rapid fac ca terapiile clasice să aibă rezultate limitate.

Majoritatea tratamentelor actuale vizează o singură țintă moleculară, însă tumorile reușesc adesea să ocolească aceste blocaje și să continue să se dezvolte.

O strategie diferită: atac pe mai multe fronturi

Noua terapie propusă de cercetătorii CNIO se bazează pe o abordare combinată. Cele trei medicamente acționează simultan asupra mai multor mecanisme esențiale pentru supraviețuirea celulelor canceroase, împiedicând astfel adaptarea tumorii.

Mariano Barbacid a susținut de-a lungul timpului că acest tip de cancer nu poate fi învins cu un singur medicament. Potrivit acestuia, doar blocarea coordonată a mai multor căi biologice poate duce la rezultate durabile.

Rezultate fără precedent în experimentele de laborator

În cadrul testelor de laborator, șoarecii cu tumori pancreatice avansate au prezentat o dispariție completă a tumorilor după administrarea terapiei. Mai mult, în perioada de monitorizare ulterioară, cercetătorii nu au observat reapariția cancerului.

Rezultatele au fost publicate în prestigioasa revistă științifică Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Evaluatorii independenți au subliniat atât eficiența pe termen lung a tratamentului, cât și toxicitatea neobișnuit de redusă, un aspect esențial pentru eventualele teste pe oameni.

Specialiști care nu au fost implicați în studiu afirmă că obținerea unor răspunsuri durabile, fără recidivă, este extrem de rară în cercetarea cancerului pancreatic, ceea ce face ca această descoperire să fie deosebit de importantă.

Cine este Mariano Barbacid

Mariano Barbacid este o figură-cheie în cercetarea oncologică modernă. În anii ’80, a contribuit la identificarea primei oncogene umane, o descoperire care a pus bazele înțelegerii genetice a cancerului.

De-a lungul carierei sale, Barbacid s-a concentrat pe tumorile determinate de mutații KRAS, considerate printre cele mai dificil de tratat. Aproximativ 90% dintre cancerele pancreatice prezintă astfel de mutații, ceea ce conferă greutate suplimentară rezultatelor obținute.

Finanțare și credibilitate științifică

Cercetarea a fost realizată la CNIO, unul dintre cele mai importante centre de cercetare oncologică din Europa, cu sprijinul Fundației CRIS Contra el Cáncer, care finanțează proiecte cu risc ridicat și potențial major de impact.

Studiul a respectat toate protocoalele științifice și a trecut printr-un proces riguros de evaluare independentă înainte de publicare. Următorii pași includ studii suplimentare de validare și testări de siguranță. Dacă vor fi obținute finanțările și aprobările necesare, ar putea începe testele clinice pe oameni.