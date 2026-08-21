Sandra Bullock a vorbit despre moartea iubitului ei, Bryan Randall, răpus de boala Lou Gehrig: „Am început să-l plâng cu 4 ani înainte”

Sandra Bullock și iubitul ei, Bryan Randall, în 2017-2019. Sursa foto: Hepta

Sandra Bullock a vorbit deschis despre moartea partenerului său de viaţă, Bryan Randall, care suferea de boala Lou Gehrig sau scleroză laterală amiotrofică (SLA). Actriţa americană spune că a început să plângă cu patru ani înainte ca el să se stingă, potrivit CNN.

„Nu am primit permisiunea să vorbesc despre asta”, a declarat Sandra Bullock, referindu-se la boala lui Randall. „Aceasta a fost rugămintea lui şi am încercat s-o respect”, a declarat ea în cadrul podcastului „SmartLess”, prezentat de actorul Jason Bateman, actorul şi comediantul Will Arnett şi comediantul Sean Hayes, într-un episod la care a avut acces reţeaua CNN.

Randall, cu care actriţa a avut o relaţie timp de opt ani, a decedat în 2023, la vârsta de 57 de ani.

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Ce este boala Lou Gehrig

Scleroza laterală amiotrofică, sau boala Lou Gehrig, afectează celulele nervoase din creier şi măduva spinării care controlează mişcarea muşchilor din partea superioară şi inferioară a corpului.

Persoanele care suferă de SLA îşi pierd controlul asupra mişcărilor musculare şi, în timp, capacitatea de a mânca, de a vorbi, de a merge şi, în cele din urmă, de a respira.

Se cunosc puține lucruri despre cauzele bolii și nu există niciun tratament care să o vindece.

Afecțiunea este puțin mai frecventă la bărbați decât la femei.

„Am început să plâng moartea lui Bryan cu patru ani înainte ca el să se stingă”

„Mi-a cerut să nu spun nimănui. Ştiu de ce mi-a cerut asta”, a spus actriţa în vârstă de 62 de ani. Ea a adăugat că, având în vedere că totul s-a întâmplat în timpul pandemiei de COVID-19, povara diagnosticului a „izolat-o”.

Actriţa oscarizată a dezvăluit că sora sa, Gesine Bullock-Prado, a fost singura care a aflat despre diagnosticul lui Randall. Ulterior, Bullock a decis să le spună şi prietenelor sale apropiate, Jennifer Aniston şi Amanda Anka, soţia lui Jason Bateman.

„Am început să plâng moartea lui Bryan cu patru ani înainte ca el să se stingă”, a mărturisit Bullock, adăugând că „a fost bolnav jumătate din relaţia noastră”.

„Omul meu a plecat cu mult înainte ca trupul să plece”

Actriţa şi-a făcut publică relaţia cu Randall, model devenit fotograf, în 2015, iar cuplul i-a crescut împreună pe fiul lui Bullock, Louis, şi pe fiica ei, Laila, precum şi pe fiica lui Randall dintr-o relaţie anterioară, Skylar Staten Randall.

„Omul meu a plecat cu mult înainte ca trupul să plece”, a spus Bullock, adăugând: „Nu cred că am reușit vreodată să procesez asta până după ce a murit, pentru că pur și simplu ești pe această bandă rulantă.”

Actriţa a povestit experienţa îngrijirii lui Randall şi a familiei sale în acea perioadă dificilă. „Trebuie să planifici cu calm. Şi sunt foarte bună la planificare când vine vorba de boli”, a spus ea, adăugând că tatăl ei a suferit „accidente teribile”, iar mama ei a avut cancer.

„Nu mă sperie; nu boala în sine. Pot să văd şi să fiu alături de aproape orice”, a spus ea. „Dar aveam doi copii mici care se confruntau cu această situaţie, mai ales o fetiţă pentru care (Randall) era o figură paternă”, a adăugat actriţa.

Ea şi-a lăudat copiii şi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de cele patru asistente medicale „incredibile” care au ajutat-o să aibă grijă de Randall.

La începutul acestui an, Bullock a declarat revistei People că, în urma pierderii partenerului de viaţă, s-a concentrat asupra sa şi a familiei sale, înainte de a se întoarce la muncă.

Bullock şi-a dedicat o mare parte din această vară promovării filmului „Practical Magic 2”, care va avea premiera luna viitoare.