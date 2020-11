Șase metode imbatabile de a cuceri orice persoană, cu Lidia Fecioru: "Viața trebuie trăită în clipe"

Mă las cucerită dacă vreau să fiu cucerită. Dacă nu, nu. Dacă mi se atrage atenție, aș putea face o greșeală deliberat. Aleg să greșesc. E una dintre tehnicile psihologice.

Vrei să atragi atenția cuiva și atunci, în preajma acelei persoane, greșeșeti deliberat. Noi, toate femeile, avem faza aia de proastă, indiferent cât de deștepte suntem. Avem un buton pe care îl accesăm când avem interese.

E bine să faci pe proasta, pe naiva, pe neajutorata. Și atunci, te împiedici, verși ceaiul, verși cafeaua.

Sunt niște trucuri pe care noi, femeile, îl avem. Este important să știm când apăsăm acel buton. E ca un întrerupător și ne întrerupem inteligența.

Atunci când vrei să agăți ușor: un compliment din partea unei terțe persoane. E un mod de a începe un dialog. De undeva trebuie să înceapă.

Metode de a cuceri ușor orice persoană, cu Lidia Fecioru

Sunt tehnici ale Serviciilor Secrete. Noi am avut cele mai tari femei în Serviciile Secrete. Să nu uităm de compasiune: cu ce aș putea să te ajut? Ai nevoie de ceva?

Practic, a sări în ajutor e un mod de a cuceri. E un plan bine pus la punct.

Să îi ceri o favoare unei persoane ca să vezi dacă are compasiune, dacă intră în jocul tău. Cere-i o favoare, indiferent de favoare.

Dacă vezi că nu are compasiune, nu are chestia asta, e cazul să îl lași în pace, să se ducă înainte. Orice sac își are peticul. Se spune că în lumea asta, orice pai are umbra lui. Și atunci își vor găsi perechile. De aia lume se învârte.

Se spune că dacă cineva te cunoaște dintr-o singură latură, nu te răsuci.

Șase metode imbatabile de a cuceri orice persoană

De obicei trebuie să facem oamenii să se laude pe ei înșiși pentru că în această laudă ar putea să existe un opritor. Trebuie să fii un foarte bun ascultător și să vezi până unde merge lauda de sine.

Deși, de multe ori, oamenii tind să facă acest lucru. Să vezi până unde merge forma de egoism, de vanitate.

Ca femeie, există o vârstă de la care nu prea mai ești de cucerit. Depinde de fiecare în parte, de ceea ce își dorește. După 35 de ani, începe să se simtă totuși. Suntem disperate până în 35 de ani să ne mărităm, să fim mame, să fim mirese, și facem tot felul de compromisuri.

După 35, parcă se așează lucrurile. Și totuși, este mai greu pentru ele să fie cucerite pentru că devin mult mai pretențioase. Și la femei, și la bărbați este valabil.

Viața trebuie trăită în clipe. Nu e pentru eternitate. Viața e făcută din clipe multe și frumoase.

În general, cel care a fost într-o relație, într-o căsătorie și acolo a dat rateu, în momentul în care a văzut că a scăpat de așa ceva, vrea libertate totală, nu îi mai interesează așa ceva.

Să nu uităm, oamenii, după orice relație eșuată, vin cu niște lecții, cu niște bagaje în viața lor, fiecare cu tabieturile lui, cu obiceiurile lui, și sunt mai greu de combinat, de cucerit.