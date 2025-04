Secretul bărbatului care a devenit viral cu excursiile sale de o zi în jurul lumii. Cum economisește bani

sursa foto: Instagram / Kevin Droniak

Bărbatul care a devenit viral datorită excursiilor sale de o zi în jurul lumii dezvăluie secretul prin care reușește să nu-și golească portofelul

Imaginează-ți că bifezi unele dintre destinațiile de vis de pe lista ta fără să îți golești complet contul bancar. Acum imaginează-ți că faci totul într-o singură zi.

Deși pare un lucru imposibil, Kevin Droniak a transformat asta în realitate, documentându-și călătoriile în locuri precum Paris sau Egipt, toate într-un interval de 24 de ore.

Creatorul de conținut în vârstă de 27 de ani pare că a descifrat rețeta călătoriilor ultra-scurte, făcând ca fiecare moment (și fiecare dolar) să conteze. Fie că petrece câteva ore pe o plajă din Puerto Rico sau schiază în munții din Colorado, Droniak refuză să lase timpul sau distanța să-i stea în cale.

„Vreau doar să demontez ideea că ai nevoie de o săptămână liberă ca să mergi undeva, și dacă nu ai timp să-ți iei concediu, poți, pur și simplu, să pleci pentru o zi. Se poate face,” a declarat el, pentru revista People.

Care e marele secret pentru a-ți permite astfel de escapade? Droniak le-a spus celor de la People că nu își rezervă întotdeauna un hotel – ceea ce este, de obicei, una dintre primele griji ale celor care planifică o vacanță.

Puerto Rico și New York, în aceeași zi

„Nu știu ce ai de gând să faci acolo, dar dacă nu cheltuiești pe cazare, poți face chestii gratuite și doar să mănânci,” explică el.

În unul dintre cele mai recente videoclipuri ale sale, Droniak a făcut vlog despre o zi petrecută în Puerto Rico — zborul lui a decolat la ora 6 dimineața, a aterizat în San Juan la ora 11 și s-a întors acasă, în New York, la miezul nopții.

„Are sens pentru mine, pentru că zborul durează doar trei ore și jumătate, iar plaja la care merg e la doar 30 de minute de aeroport,” a explicat acesta.

Când a ajuns pe plajă, ploua torențial, iar el le-a spus urmăritorilor, vorbind către cameră: „Cu siguranță nu e o zi de plajă, dar o să profităm la maximum, pentru că mai am doar șapte ore până trebuie să mă întorc la aeroport.” A subliniat că este esențial să accepți vremea imprevizibilă atunci când faci excursii de o zi, ceea ce, se pare, a fost în avantajul lui, pentru că soarele a ieșit la scurt timp după aceea.

„Sunt pur și simplu recunoscător că sunt aici, mi se pare incredibil cum, acum câteva ore, mergeam pe străzile reci din New York și acum sunt pe o plajă retrasă, complet singur,” a adăugat el, în timp ce camera s-a îndepărtat pentru a surprinde o imagine mai largă a țărmului caraibian.

„Trăiește clipa”

Abordarea unică a lui Droniak față de aceste excursii de o zi reflectă perspectiva sa pozitivă asupra vieții. El este întruchiparea expresiei „carpe diem”, profitând la maximum de fiecare oportunitate și îmbrățișând viața cu un sentiment de uimire, care este la fel de autentic pe cât este de contagios.

În cele din urmă, aceasta este cheia acestor excursii scurte: nu e vorba despre lux, ci despre aventură. Este o reamintire că emoția călătoriei nu vine din cazări extravagante, ci din bucuria descoperirii și libertatea de a explora în propriul tău ritm.

„Cred că secretul meu pentru o excursie de o zi este să merg cu valul și să nu am așteptări prea mari, pentru că nu știi ce se va întâmpla și cum se va schimba vremea”, spune el, întrebat cum își planifică itinerariul. „Ai doar o zi, așa că trebuie să accepți ce vine și cu ce urmează să te confrunți.”

Droniak mai spune că alegerea unei singure activități, locații sau obiectiv turistic atunci când călătorești pentru o perioadă atât de scurtă ajută enorm; altfel, ai putea fi copleșit de iluzia multitudinii de opțiuni.

„Cred că să nu planifici prea multe este esențial, pentru că nu vrei să alergi de colo-colo. Să ai un singur lucru planificat cred că e ideal, pentru că te simți mulțumit după ce ai făcut acel lucru. Apoi, ajungi să faci și alte lucruri și ești și mai mulțumit, pentru că ai făcut multe în acea zi”, sugerează el.

„De exemplu, în Puerto Rico, voiam să merg la plajă, așa că am mers la plajă și am bifat. Apoi am zis: «Ok, sunt mulțumit». După aceea, doar m-am plimbat, am mâncat ceva, și a venit timpul să mă întorc acasă, și m-am simțit foarte bine”, își amintește el.

Nu ai nevoie de multe lucruri pentru o experiență plăcută

Globe-trotterul din New York subliniază că abordarea sa în materie de călătorii demonstrează că nu ai nevoie de multe lucruri pentru a avea o experiență plăcută. De multe ori, pornește singur în aceste excursii, găsind bucurie în simplul fapt că se află într-un loc nou, chiar și doar pentru o zi. El explică faptul că trucul pentru a profita la maximum de aceste escapade este să nu planifici excesiv, preferând să se bucure de moment fără să simtă presiunea timpului.

În plus, fără un hotel la care să trebuiască să se cazeze, are libertatea de a explora fără distragerile care duc adesea la amânare.

Chiar dacă excursiile sale pot părea extravagante, abordarea lui Droniak demonstrează că poți călători fără să-ți golești contul bancar. De fapt, unele dintre cele mai memorabile experiențe ale sale au costat o fracțiune din cât te-ai aștepta.

„Am găsit un bilet de avion dus-întors cu 50 de dolari pentru Cincinnati, așa că a trebuit să-l cumpăr”, dezvăluie el.

Deși nu avea nimic anume planificat pentru această călătorie, prețul biletului era pur și simplu prea bun ca să-l rateze.

„Mi-am zis: «Nu prea știu nimic despre Cincinnati, dar o să merg și o să aflu»”, spune el zâmbind. „Îmi place să mă plimb printr-un loc aleatoriu în care, altfel, n-aș fi ajuns. Și da, nu mă deranjează să zbor, așa că dacă găsesc un zbor ieftin, e și mai simplu.”

Aventura de o zi în Egipt

Pe lângă faptul că sunt prietenoase cu bugetul, Droniak a demonstrat că poate fi și productiv în timpul petrecut pe drum, ceea ce este esențial în aceste excursii de o zi. Totuși, chiar și ținând cont de bugetul de călătorie, există unele excursii care sunt pur și simplu prea spectaculoase ca să le ratezi.

Cea mai scumpă călătorie a sa de până acum? O aventură de 24 de ore în Egipt.

„Am fost în Egipt pentru o zi, așa că am zburat dimineața și m-am întors în dimineața următoare”, spune el. „Deci au fost exact 24 de ore în Egipt, și asta a fost cea mai scumpă excursie de până acum. Biletul a fost 650 de dolari, mai mult decât cheltuiesc de obicei pentru o excursie de o zi, dar pentru mine a avut sens, pentru că mi-am dorit întotdeauna să văd piramidele.”

„Sincer, în creierul meu de călător, când am văzut 650 de dolari am zis: «Stai puțin, credeam că ar costa cel puțin o mie să mergi în Egipt»”, explică el. „E ieftin pentru a merge în Egipt și e zbor direct din New York, așa că mi-am zis: «Ok, sincer, hai să adorm în avion și să mă trezesc la piramide».”

Droniak a aterizat la Cairo la ora 5 dimineața și s-a întors spre New York la ora 5 dimineața în ziua următoare. Cu timpul petrecut pe drum, a stat în aer cam tot atât cât a stat pe pământ, în Egipt. Deși mulți ar considera o astfel de experiență epuizantă, creatorul de conținut în vârstă de 27 de ani găsește bucurie chiar și în drum.

„Multe comentarii sunt de genul: «Păi, dacă tot zbor atât de departe, vreau să mă bucur cu adevărat de locul respectiv»”, remarcă el. „Dar pentru mine, o parte din plăcere e chiar zborul. Îmi place să stau în avion, așa că zborul în sine face parte din distracție.”

Este perfect conștient de distanța mare, dar consideră totuși că a meritat: „A fost atât de împlinitor. Întotdeauna am visat să văd piramidele, așa că mi-am zis: «De ce nu?»”

„Probabil că vei fi obosit după aceea, nu o să mint”, adaugă el. „Dar vei avea o experiență la care te vei uita înapoi cu bucurie, în loc să stai pur și simplu acasă în orașul tău.”

Ai zice că să călătorești până la capătul lumii într-o singură zi e suficient de impresionant, dar când Droniak nu este în aventurile sale zilnice, el se ocupă de contul de social media al bunicii sale, care are 95 de ani.

Partea cea mai frumoasă? Bunica Droniak este cea care l-a inspirat să înceapă aceste excursii scurte, care au devenit acum semnătura lui în online!

„Asta se leagă cumva de motivul pentru care fac excursii de o zi, pentru că sunt îngrijitorul ei și ea are acum 95 de ani și depinde de mine pentru multe lucruri. Dar și ca nepot, am grijă de ea și nu vrea să lipsesc prea mult. Așa că am găsit o modalitate să văd lumea, dar în același timp să fiu și prezent pentru ea”, adaugă el.