Simona Halep, cadou neaşteptat în pandemie. "Am sentimentul de Crăciun în fiecare zi"

A doua clasată în ierarhia WTA a avut mai mult timp pentru sine și pentru cei dragi, așa cum se întâmplă și acum de Sărbători.

"Ritmul vieții a fost schimbat total în 2020. Consider că m-am adaptat foarte bine. Ce pot să iau bun după această pandemie: am stat mai mult acasă, alături de familie și prieteni. Al doilea lucru e că am câștigat două titluri. Unul dintre cele mai importante este titlul de la Roma, pe care mi-l doream foarte mult. Îmi pusesem o presiune foarte mare pentru că nu îl câștigasem încă. Odată ce l-am câștigat, mă simt împlinită că am acel trofeu", a declarat Simona Halep.

De la Crăciunul între meciuri, la Crăciunul de fiecare zi

"Mă simt foarte bine de Sărbători acasă. Am sentimentul de Crăciun zi de zi, posibilitatea să fiu acasă. Mi-am făcut bradul de 2-3 săptămâni deja, ca să mă bucur și mai mult de el. Am putut să stau acasă săptămâni întregi (...) Am avut în fiecare an timp de Crăciun, dar am prins doar două-trei zile, iar apoi trebuia să plec. Anul acesta trebuia să plecăm pe 15 decembrie, dar s-a decalat totul și acum mă bucur să pot sta acasă atât de mult", a mai spus Halep într-o emisiune la Digi Sport.