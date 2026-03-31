Șocul trăit de femei care au făcut fertilizare in vitro în Cipru. După ce s-au născut copiii și-au dat seama că se făcuse o greșeală

7 minute de citit Publicat la 12:03 31 Mar 2026 Modificat la 12:15 31 Mar 2026

Clinică de fertilizare FOTO: Getty Images

Mai multe femei care au ales să facă fertilizare in vitro în nordul Ciprului, din cauza prețurilor mai reduse și a ratelor ridicate de succes, s-au trezit în situații imposibile după câțiva ani. Deși și-au ales donatorii de spermă, clinicile nu ar fi respectat cerințele stabile clar, prin contract, și au folosit alte materiale seminale. Într-unul din cazuri, o femeie l-a ales ca donator pe „Finn”, un danez cu ochi albaștri. După 9 luni a născut un copil cu ochi negri și ten măsliniu.

„La scurt timp după ce s-a născut James am știut că ceva nu era în regulă”, spune Laura. Ea și partenera ei, Beth, au doi copii - James și fiica lor cea mare, Kate - ambii concepuți prin tratament de fertilizare in vitro (IVF) la o clinică din nordul Ciprului ocupat de Turcia.

Cele două femei și-au folosit propriile ovule și au ales cu grijă un donator anonim de spermă, sănătos. Au spus clinicii, care a comandat sperma pentru ele, că este important să fie folosit același donator pentru ambii copii, astfel încât aceștia să fie înrudiți biologic.

Însă, când s-a născut James, au observat amândouă că ochii lui căprui „frumoși” erau foarte diferiți de cei ai mamei sale biologice, Beth, și ai donatorului ales de familie. Acest lucru a stârnit o îndoială: „Oare clinica a făcut o greșeală?”.

După aproape un deceniu de îngrijorări, Beth și Laura au decis ca cei doi copii ai lor să facă un test ADN. Rezultatele au indicat că niciunul dintre copii nu era înrudit cu donatorul ales de părinții lor. Mai mult, dovezile sugerau că nici măcar nu erau înrudiți între ei.

„Sentimentul de groază venea din faptul că știam că ceva a mers foarte greșit și ce urma să însemne asta pentru copii”, spune Beth.

BBC News a discutat cu familiile a șapte copii, în total, care cred că în timpul tratamentelor IVF au fost folosiți donatori greșiți de spermă sau ovule. Majoritatea acestor familii au făcut teste ADN comerciale care par să le confirme temerile.

Toate cazurile sunt legate de clinici din nordul Ciprului, un teritoriu unde legile Uniunii Europene nu se aplică și care este recunoscut legal doar de Turcia.

Nordul Ciprului a devenit una dintre cele mai populare destinații pentru britanicii care caută tratamente de fertilitate în străinătate, spun experții. Clinicile sunt slab reglementate și promit prețuri mici și rate ridicate de succes.

Acestea oferă o gamă largă de donatori anonimi de ovule și spermă din întreaga lume, fiind atractive în special pentru persoanele cu probleme de fertilitate, pentru comunitatea LGBT sau pentru adulți singuri care nu au acces la astfel de opțiuni în propriile țări.

Pe rețelele sociale există numeroase videoclipuri și fotografii cu viitori părinți care își împărtășesc experiențele pozitive.

Clinicile din nordul Ciprului oferă și proceduri ilegale în Marea Britanie, cum ar fi selecția sexului copilului din motive nemedicale. Ministerul Sănătății din teritoriu supraveghează clinicile de fertilitate, dar nu transmis nicio reacție la ancheta BBC, în ciuda solicitărilor repetate.

„Credeam că am comandat spermă din Danemarca”

Beth și Laura au decis să întemeieze o familie în 2011. Au ales centrul Dogus IVF din nordul Ciprului. Coordonatoarea de pacienți de atunci, Julie Hodson, le-a spus că clinica poate importa spermă congelată de la cea mai mare bancă de spermă din lume, Cryos International, din Danemarca.

Cuplul a fost impresionat de gama de donatori anonimi care trecuseră prin „screening-uri medicale complete” și evaluări psihologice.

Au fost atrase de profilul unui donator numit „Finn” – un danez care se descria ca fiind în formă și sănătos, care bea rar și nu fuma niciodată.

Într-o notă scrisă de mână, Finn spunea că motivația lui pentru donarea de spermă era „să aducă viață și fericire altora”.

Beth și Laura sperau că profilul detaliat le va oferi copiilor lor un sentiment de confort pe măsură ce vor crește. „Ni s-a părut foarte important ca cei doi copii ai noștri să aibă o idee despre cine este donatorul lor, pentru că asta reprezintă jumătate din cine sunt”, spune Beth.

Finn și rudele sale daneze aveau caracteristici fizice similare cu cele ale cuplului, adică ochi deschiși la culoare și păr castaniu.

„Am întrebat-o pe Julie ce trebuie să facem pentru a comanda sperma lui Finn”, își amintește Laura. „Și ea a spus: «Dr. Firdevs o va comanda pentru voi.» Atât”.

Cuplul spune că tratamentul IVF a fost realizat de Dr. Firdevs Uguz Tip, pe care o descriu, împreună cu echipa ei, ca fiind „amabilă și prietenoasă”.

Nouă luni mai târziu, Laura a născut primul copil, Kate.

Când au dorit un al doilea copil, au revenit la aceeași echipă și au cerut să folosească din nou donatorul Finn. Hodson a confirmat prin e-mail că Firdevs va comanda din nou sperma.

De această dată, Beth l-a născut pe James.

Tratamentul lor de fertilitate - inclusiv medicamentele, hotelurile și zborurile - a costat aproximativ 16.000 de lire sterline, dintre care 2.000 pentru sperma lui Finn.

Beth și Laura spun că au fost deschise cu copiii lor încă de mici despre donator. „Amândoi spuneau despre ei că sunt «pe jumătate danezi»”, spune Laura.

Însă ochii închiși la culoare, părul închis și pielea măslinie a lui James au ridicat suspiciuni. După ani de ezitare, au decis să facă teste ADN.

Rezultatele au arătat că niciun copil nu fusese conceput cu sperma lui Finn. Mai mult, indicau că provin de la donatori diferiți și nu sunt înrudiți biologic.

Rezultatele i-au lăsat pe părinți „absolut furioși” și cu multe întrebări fără răspuns: cine erau donatorii și ce verificări medicale fuseseră făcute?

„Am trecut de la un profil clar al donatorului Finn și sentimentul că știm istoricul familiei și medical, la absolut nimic”, spune Beth.

Beth și Laura au încercat să ia legătura cu Firdevs și Hodson, dar niciuna nu a răspuns.

BBC a încercat luni de zile să afle ce s-a întâmplat.

În timpul investigației, au fost identificate alte două familii britanice tratate de aceeași doctoriță, care suspectează și ele că au fost folosiți donatori greșiți.

Și ele au făcut teste ADN care le confirmă suspiciunile.

Beth și Laura se întreabă dacă sperma lui Finn a fost vreodată comandată.

Firdevs a declarat că nu era responsabilă de comandarea spermei și că nu primise informații despre solicitare.

Ea a pus la îndoială și fiabilitatea testelor ADN comerciale, spunând că nu se poate concluziona „cu certitudine” că a fost folosit un donator greșit.

Totodată, a afirmat că nu a efectuat tratamente IVF între 2011 și 2014, deși site-ul clinicii indica contrariul.

Clinica Dogus nu a răspuns solicitărilor BBC.

Între timp, Firdevs și Hodson au plecat de la Dogus și au lucrat la o altă clinică.

Ulterior, Beth și Laura au făcut teste ADN acreditate, utilizabile în instanță, care au confirmat că James și Kate nu sunt înrudiți biologic și nu provin de la același donator.

Un expert în genetică medico-legală a spus că este puțin probabil ca vreun copil să fie înrudit cu Finn.

Cryos International a declarat că are procese stricte de securitate, dar „nu există niciodată 100% siguranță”, deși o astfel de eroare nu a fost înregistrată în 45 de ani.

Specialiștii spun că o astfel de eroare este rară, dar repetarea ei ar putea indica „neglijență” sau chiar „înșelăciune”.

„Este o situație absolut îngrozitoare pentru pacienți”, spune Dr. Ippokratis Sarris. „Este cea mai mare teamă a oricărei clinici IVF”.

Nordul Ciprului nu are un regulator independent precum Marea Britanie.

Avocata Mine Atli spune: „Clinicile respectă legea doar dacă proprietarii au conștiință”.

Reglementarea costă, ceea ce face tratamentele mai scumpe în țări precum Marea Britanie, motiv pentru care nordul Ciprului este atractiv.

Există și îngrijorări legate de impactul psihologic asupra persoanelor care află că donatorii nu sunt cei solicitați.

„Nu vreau să-mi mint copilul”

BBC a vorbit și cu alte două familii tratate mai recent de aceeași doctoriță, care cred că au primit donatori greșiți.

Acestea nu au dorit să fie identificate.

Ambele aveau nevoie de donatoare de ovule, iar testele ADN sugerează că nu au primit ovulele alese.

„Nu este vorba că vreau un copil care să arate ca mine”, spune una dintre femei. „Nu vreau să-l mint despre originea lui”.

Firdevs a spus că alegerea donatoarelor a fost făcută exclusiv de clinică și că nu oferă profiluri specifice și nu garantează etnia.

Familiile spun însă că au crezut că aleg un donator anume.

Kathryn spune că nu ar fi continuat tratamentul dacă ar fi știut.

Firdevs susține că toate tratamentele au fost conforme cu legea.

„Suntem în continuare o familie”

Au trecut doi ani de când Beth și Laura le-au spus copiilor adevărul. James încă încearcă să proceseze situația: „Identitatea este esențială”.

Copiii știu acum că nu sunt înrudiți biologic, dar asta nu le-a schimbat dragostea.

„Am crescut împreună. Suntem în continuare o familie, chiar dacă nu prin sânge”, spune Kate.

„Avem doi copii minunați. La final, totul va fi bine”, spun Beth și Laura.