Știai? De ce bat românii în lemn

foto: Antena 3

Obiceiul de a bate in lemn ca sa indepartezi nesansa, atunci cand astepti o reusita, nu s-a nascut in spatiul romanesc.

Dimpotriva, este cunoscut in multe parti din Europa si chiar pe meleaguri mult mai indepartate. Supertitiosii bat in lemn ca sa le mearga bine sau, mai exact, ca sa nu le mearga rau, potrivit BZI.

De unde se trage acest ciudat obicei? Cu mult inainte de aparitia religiilor actuale, inclusiv crestinismul, paganii din intreg continentul euroasiatic, din Irlanda si pana in India, adoptasera cultul lemnului. Copacul, padurea, chiar si frunza erau pentru ei elemente sacre.

Autorii Stephen Bechtel si Deborah Aarson au inserat intr-o lucrare privind superstitiile mai multe asecte legate de batutul in lemn, demonstrand ca obiceiul are o vechime apreciabia, noteaza Mentalfloss. Uneori, cei vechi isi faceau fetisuri din lemn pentru a le folosi la ceremoniile lor religioase, alteori isi confectionau altare in tulpina copacilor, iar la celti exista convingerea ca lemnul ascunde in el toate spiritele: cele bune si cele rele.

De aici, s-a tras obiceiul stravechi ca, atunci cand se poarta o discutie discreta, participantii sa bata in lemn, pentru a goni duhurile rele, capabile sa asculte discutia si sa comunice cele auzite unor nedoriti. In unele parti, batutul in lemn era numai un semnal transmis zeilor salasuiti in substanta lemnoasa, urmand ca ei sa fie atenti la rugaciunea care li se va transmite si, prin bunatatea lor nemarginita, s-o indeplineasca intocmai.