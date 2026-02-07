A fost inventată mașinăria care transformă aerul în benzină gata de pus în rezervor. Ar urma să fie lansată pe piață la sfârșit de an

Benzina şi motorina s-au scumpit de 5 ori în 21 de zile. Sursa foto: Getty Images

De ani buni, inginerii discută despre ideea ambițioasă de a extrage dioxidul de carbon din atmosferă pentru a combate schimbările climatice, un concept privit deopotrivă cu entuziasm și scepticism, scrie Futurism.

Dar ce-ar fi dacă acest CO₂ captat nu ar fi doar stocat, ci transformat într-o sursă de energie? Practic, atmosfera ar deveni un uriaș „rezervor” de stocare energetică.

Exact pe această idee mizează Aircela, un startup din New York, care a dezvoltat un dispozitiv capabil să capteze dioxidul de carbon din aerul obișnuit și să-l transforme în benzină utilizabilă.

„Rezultatul este un combustibil compatibil cu motoarele existente”

Procesul se desfășoară în trei pași și se bazează pe principii științifice bine cunoscute. Mai întâi, CO₂ este separat din aer printr-o tehnologie de captare directă, aceeași direcție de cercetare folosită în proiectele de reducere a emisiilor, însă la scară mult mai mică.

În paralel, aparatul descompune apa prin electroliză, producând hidrogen. Acesta este combinat apoi cu dioxidul de carbon captat pentru a obține metanol. În ultimul pas, metanolul este transformat în benzină de calitate auto, printr-un procedeu deja consacrat în industrie.

„Rezultatul este un combustibil fără origine fosilă, compatibil cu motoarele existente, fără a fi nevoie de modificări”, susține compania.

Compania intenționează să lanseze produsul spre finalul anului 2026

Deși ideea sună spectaculos, mai ales într-o perioadă cu prețuri ridicate la carburanți, realitatea vine cu limitări serioase.

În forma actuală, dispozitivul poate produce doar aproximativ un galon de benzină pe zi, insuficient pentru utilizarea zilnică a unui autoturism. În plus, procesul este extrem de consumator de energie. Potrivit declarațiilor oferite anul trecut, este nevoie de aproape de două ori mai multă energie decât cea stocată efectiv în combustibilul rezultat. Eficiența totală nu depășește în prezent 50%.

Cu toate acestea, Aircela susține că, folosind panouri fotovoltaice independente, off-grid, costul energiei necesare ar fi sub 1,50 dolari pe galon.

Compania intenționează să lanseze produsul în piețe selectate din SUA spre finalul anului 2026, iar prețul unui astfel de aparat ar putea ajunge între 15.000 și 20.000 de dolari.

Având în vedere aceste constrângeri, tehnologia pare destinată unui public foarte restrâns. Potențialii utilizatori ar avea nevoie atât de acces la cantități mari de energie electrică, cât și de vehicule care funcționează exclusiv pe benzină, nu electrice.