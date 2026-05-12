A fost inventată vopseaua care răcește casa și captează apa din aer

Publicat la 07:00 12 Mai 2026 Modificat la 07:00 12 Mai 2026

Cercetătorii Chiara Neto și Ming Chiu de la Universitatea din Sydney au dezvoltat o vopsea care poate reflecta majoritatea luminii solare și reduce cantitatea de căldură absorbită de clădiri FOTO: Dewpoint Innovations

În contextul în care valurile de căldură devin tot mai intense, iar resursele de apă sunt tot mai limitate, o echipă de cercetători din Australia a dezvoltat o tehnologie care promite să combată simultan ambele probleme: o vopsea specială pentru acoperișuri, capabilă să răcească locuințele și să extragă apă direct din atmosferă.

Proiectul a fost inițiat de cercetătorii Chiara Neto și Ming Chiu de la Universitatea din Sydney și a stat la baza lansării startup-ului Dewpoint Innovations, în 2022. Ideea lor merge dincolo de simpla eficiență energetică, iar acoperișurile orașelor ar putea deveni infrastructuri active în lupta împotriva schimbărilor climatice, potrivit CNN.

Cum funcționează

Tehnologia folosește nanomateriale special concepute pentru a reflecta cea mai mare parte a radiației solare și pentru a elimina căldura înapoi în atmosferă printr-un proces numit „răcire radiativă pasivă”. Astfel, suprafața acoperișului rămâne mai rece decât aerul din jur, fără consum suplimentar de energie.

Potrivit dezvoltatorilor, noua vopsea reflectă până la 96% din lumina solară, comparativ cu 70-80% în cazul vopselelor albe convenționale. În teste realizate în Australia, acoperișurile tratate cu această soluție au avut temperaturi cu până la 30 de grade Celsius mai scăzute decât cele obișnuite, reducând consumul de energie pentru răcirea locuințelor cu aproximativ 34%.

Specialiștii spun că tehnologia ar putea contribui semnificativ la diminuarea efectului de „insulă termică urbană”, fenomen care face ca marile orașe să fie considerabil mai fierbinți decât zonele din jur.

Apa extrasă direct din atmosferă

Un alt avantaj al suprafețelor răcite este capacitatea lor de a condensa umiditatea din aer. Practic, acoperișul funcționează similar unui pahar rece pe care se formează picături de apă.

În fazele preliminare de testare, sistemul a reușit să colecteze aproximativ 74 de litri de apă pe zi de pe un acoperiș de 200 de metri pătrați. Cantitatea nu este suficientă pentru a alimenta integral o locuință, însă poate deveni o sursă suplimentară pentru irigații, uz casnic sau chiar apă potabilă după filtrare.

Tehnologia funcționează cel mai eficient în regiunile cu umiditate ridicată, precum zonele tropicale sau de coastă.

O soluție și pentru fauna afectată de secetă

Cercetătorii spun că sistemul ar putea avea aplicații și în protejarea animalelor sălbatice. Ideea a prins contur după incendiile devastatoare din Australia din perioada 2019–2020, când seceta și temperaturile extreme au afectat grav ecosistemele.

Potrivit lui Ming Chiu, structurile capabile să colecteze apă din aer ar putea fi amplasate în zone izolate pentru a oferi surse de apă animalelor în perioadele de secetă severă.

Drumul către piață

Dewpoint Innovations pregătește în prezent teste extinse pe clădiri din Australia și analizează posibilitatea lansării internaționale a produsului. Compania colaborează cu producătorul australian Haymes Paint pentru comercializarea tehnologiei.

Reprezentanții industriei avertizează însă că adoptarea pe scară largă va depinde de costuri, durabilitate și validarea independentă a performanțelor. Estimările actuale arată că vopseaua ar putea costa cu 50% până la 100% mai mult decât produsele convenționale.

Chiar și așa, experții consideră că soluțiile bazate pe răcire radiativă vor deveni tot mai importante în construcțiile viitorului, pe măsură ce orașele caută metode eficiente pentru reducerea temperaturilor, a consumului energetic și a impactului climatic.