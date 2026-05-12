O furtună geomagnetică ar putea lovi scutul Pământului în această seară, după o furtună solară de categorie M. La ce să ne așteptăm

2 minute de citit Publicat la 16:46 12 Mai 2026 Modificat la 16:46 12 Mai 2026

Ejecţie coronală de masă după o puternică erupţie solară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O puternică erupţie solară de categoria M 5.7 s-a produs la 10 mai, declanşând o impresionantă ejecţie coronală de masă (CME) care ar putea lovi scutul magnetic al Pământului în această seară şi ar putea declanşa spectacole de auroră boreală la latitudini mari, transmite marţi Space.com, potrivit Agerpres.

Erupţia a atins punctul culminant la ora 13:39 GMT din regiunea petelor solare AR4436. Pe măsură ce regiunea activă devine tot mai vizibilă în următoarele zile, orice erupţii majore sau CME pe care le produce vor avea o şansă mai mare să se îndrepte spre Pământ.

Condiţii de furtună geomagnetică

Deşi cea mai mare parte a CME lansată recent pare să se deplaseze la est de Pământ, Centrul de Predicţii Meteorologice Spaţiale al NOAA (Administraţia naţională pentru oceane şi atmosferă a SUA) şi Oficiul Meteorologic din Marea Britanie spun că o parte din materialul solar în expansiune ar putea încă să treacă pe lângă Pământ în jurul datei de 13 mai.

Dacă se întâmplă acest lucru, ar putea declanşa condiţii de furtună geomagnetică minoră (G1), amplificând aurorele în nordul Statelor Unite şi în Marea Britanie.

Erupţiile solare sunt clasificate folosind o scară cu categoriile A, B, C, M şi X - aceasta din urmă fiind cea mai puternică categorie. Fiecare treaptă reprezintă o creştere de zece ori a producţiei de energie.

Comunicații radio perturbate

Evenimentul din 10 mai a atins o intensitate de M 5,7, ceea ce îl face o erupţie puternică capabilă să perturbe comunicaţiile radio pe Pământ.

Erupţia solară a declanşat o întrerupere a semnalului radio deasupra Oceanului Atlantic, potrivit Centrului de Predicţii Meteorologice Spaţiale al NOAA. Aceste pene de curent apar atunci când radiaţiile intense de raze X şi ultraviolete provenite de la erupţiile solare ionizează atmosfera superioară a Pământului, interferând cu semnalele radio de înaltă frecvenţă utilizate de aviatori, marinari şi operatori radio amatori.

Acum aproape exact doi ani, pe 10 mai 2024, Pământul a experimentat o furtună „extremă” G5, cea mai puternică din ultimele peste două decenii. Evenimentul istoric a produs aurore vizibile mult dincolo de intervalul lor obişnuit de latitudini mari, observatorii raportând aurore boreale la latitudini medii, cum ar fi sudul Floridei şi Mexicului.

Specialiştii nu se aşteaptă ca actuala ejecţie coronală de masă să producă efecte similare celei din mai 2024, dar sunt totuşi condiţii de furtună geomagnetică minoră la sfârşitul acestei săptămâni.

Privind în perspectivă, atât Centrul de Predicţie a Vremii Spaţiale al NOAA, cât şi Met Office-ul din Marea Britanie avertizează că ne-am putea îndrepta spre o perioadă de activitate solară mai intensă. Ambele agenţii sunt de acord că există şansa unor erupţii M suplimentare şi poate chiar a unor erupţii de clasa X în zilele următoare, pe măsură ce regiunile petelor solare AR4436 şi AR4432 continuă să evolueze.