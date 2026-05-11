Oamenii care lucrează peste program sunt mai predispuși la obezitate, spune un nou studiu

1 minut de citit Publicat la 23:45 11 Mai 2026 Modificat la 23:50 11 Mai 2026

Persoanele care lucrează peste program sunt mai predispuse la obezitate, potrivit unui nou studiu internațional prezentat la Congresul European privind Obezitatea (ECO 2026), desfășurat la Istanbul.

Cercetătorii au analizat date din 33 de țări membre OECD, inclusiv Marea Britanie, pentru perioada 1990–2022, și au descoperit o legătură clară între timpul petrecut la muncă și ratele obezității. Țări precum Statele Unite, Mexic și Columbia, unde oamenii lucrează mai multe ore anual, înregistrează și unele dintre cele mai ridicate niveluri ale obezității, potrivit The Independent.

Potrivit autorilor, reducerea timpului de muncă cu doar 1% ar putea fi asociată cu o scădere de 0,16% a ratei obezității.

Specialiștii spun că un program de lucru prelungit reduce timpul disponibil pentru activitate fizică și favorizează obiceiuri alimentare nesănătoase. În plus, stresul generat de muncă poate duce la creșterea nivelului de cortizol, hormon asociat cu acumularea kilogramelor în plus.

„Atunci când oamenii au un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală, au și o viață mai sănătoasă”, a explicat Dr. Pradeepa Korale-Gedara, cercetătoare la Universitatea din Queensland și autoarea principală a studiului. „Au mai puțin stres, mănâncă mai sănătos și fac mai multă mișcare”.

Totuși, cercetătorii subliniază că studiul indică doar o asociere, nu o relație directă de cauzalitate. Nivelul veniturilor și condițiile economice diferite dintre state pot influența, de asemenea, prevalența obezității.

Datele arată că țările cu un PIB mai mare pe cap de locuitor tind să aibă rate mai reduse ale obezității. De asemenea, urbanizarea pare să joace un rol pozitiv, prin acces mai bun la infrastructură, servicii și opțiuni alimentare sănătoase.

În 2022, Statele Unite au raportat cea mai ridicată rată a obezității în rândul adulților dintre țările analizate, de aproape 42%. La polul opus s-a aflat Japonia, cu puțin peste 5%.

Marea Britanie se situează peste media europeană, cu o rată a obezității de 26,8%, una dintre cele mai ridicate din Europa. Aproximativ 3,8 milioane de copii și adolescenți britanici cu vârste între 5 și 19 ani au un indice de masă corporală ridicat, aproape dublu față de Franța și Italia.

Autorii studiului avertizează că relația dintre muncă și obezitate este una complexă și influențată de factori economici, sociali și culturali. Totuși, concluzia este clară: un stil de viață mai echilibrat poate contribui semnificativ la o sănătate mai bună.