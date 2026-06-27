Aici sunt 60 de milioane de stele. ESA a publicat cea mai clară imagine a Centrului Căii Lactee: „O structură de stele bătrâne și reci”

Fotografia cu cele 60 de milioane de stele din centrul Căii Lactee a fost făcută de telescopul Euclid al Agenției Spațiale Europene. Foto: Profimedia Images

Agenția Spațială Europeană (ESA) a publicat o imagine spectaculoasă cu centrul Căii Lacteee, în care poate fi observată o aglomerare de 60 de milioane de stele. Imaginea a fost realizată de telescopul spațial Euclid al ESA, care dispune de o cameră cu un senzor suficient de sensibil pentru a putea discerne separat, la rezoluție maximă, stelele aflate în centrul galaxiei noastre.

„Aceasta este cea mai mare fotografie de înaltă rezoluție făcută vreodată centrului galaxiei Calea Lactee în condiții de lumină vizibilă”, a anunțat ESA, care a precizat că fotografia a fost luată pe 23 martie 2025.

Today, our Euclid mission revealed the largest, most detailed photo ever taken of our galaxy's centre in visible light.



? https://t.co/JFEIkHuraz pic.twitter.com/9YZr5AAbVH — European Space Agency (@esa) June 24, 2026

Imaginea publicată reprezintă acum o nouă provocare pentru astronomii și oamenii de știință, care vor încerca să descopere, în toată această aglomerare de stele, existența unor posibile exoplanete - adică planete aflate în afara sistemului nostru solar.

Aflat la 26.000 de ani lumină de noi, centrul galaxiei Calea Lactee este practic o structură compusă dein „stele bătrâne și reci”, precizează ESA, ceea ce explică nuanțele de galben intens din fotografia făcută de telescopul Euclid.

Imaginea dă acum prilejul oamenilor de știință să descopere noi planete în cadrul galaxiei noastre.

? Euclid probes the heart of the Milky Way. The Euclid mission by @europeanspaceagency, thanks to the VIS instrument developed with the contribution. pic.twitter.com/7GZ6crN6AY — Stellarix (@Stellarixorine) June 25, 2026

„Telescopul nu a fost niciodată construit pentru un astfel de demes științific, dar acum se dovedește a fi un instrument superb pentru o astfel de activitate”, a declarat pentru The Guardian Eamonn Kerins, astrofizicist la Centrul de Astrofizică din cadrul Universității Manchester.

Cercetătorul apreciază că, dacă până în prezent a fost confirmată existența a circa 6.000 de exoplanete, grație acestei imagini furnizate de Euclid, „e posibil să mai descoperim peste 100.000 de alte astfel de planete în galaxie”.

Pentru a depista existența unei exoplanete, astronomii se folosesc de așa-numitul „efect de lentilă gravitațională”, prezis de Einstein în teoria generală a relativității: astronomii urmăresc mai întâi prin telescop „o stea-țintă” care se deplasează „prin fața” altei stele. Ca urmare a efectului gravitației, lumina provenită de la steaua aflată la distanță mai mare va fi curbată, ceea ce va face ca steaua vizată de astronomi să apară mai luminoasă. Dacă o planetă orbitează în jurul stelei-țintă, gravitația suplimentară a acelei planete, ar trebui, la rândul său, să provoace o mică creștere a acestei intensității luminoase.

Construirea telescopului Euclid a costat 1 miliard de euro. El a fost lansat în 2023 cu scopul creării celei mai precise hărți 3D a cosmosului.

Conform celui mai cunoscut model al universului, acceptat în prezent de majoritatea oamenilor de știință, doar 5% din universul cognoscibil este alcătuit din materie. În jur de 70% e alcătuit din așa-numita „energie neagră”, forța „responsabilă” de expansiunea universului. De asemenea, 25% din univers este compus din așa-zia „materie neagră” care ar ocupa spațiul dintre galaxii.

Fotografia cu cele 60 de milioane de stele a fost realizată după ce telescopul Euclid al ESA a fixat centrul Căii Lactee timp de 26 de ore.