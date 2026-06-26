Arheologii au descoperit „Cartea Morților” pierdută, îngropată într-un cimitir egiptean antic: „S-au găsit comori din Noul Regat”

Sarcofag descoperit în cimitirul antic din Noul Regat, în Egipt, în 2023. Sursa foto: Ministry of Tourism and Antiquities

Vechii egipteni își pregăteau înmormântările pentru lumea de apoi cu aceeași seriozitate cu care trăiau viața de zi cu zi: borcane canopice pentru organele conservate, amulete pentru protecție, figurine ushabti pentru muncile din viața de apoi și, pentru unii oameni, papirusuri funerare care conțineau vrăji din ceea ce cercetătorii moderni numesc „Cartea Morților”.

În zona Al-Ghuraifa din centrul Egiptului, arheologii au descoperit unul dintre aceste peisaje funerare elaborate: un cimitir din Noul Regat, anunțat public în 2023, cu morminte săpate în stâncă, mumii, amulete, statui, borcane canopice și un papirus lung care conține capitole sau vrăji din „Cartea Morților”.

„Comori din Noul Regat descoperite în mormintele de la Tuna el-Gebel”, anunța atunci Ministerul Antichităților din Egipt.

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Manuscrisele bine conservate din „Cartea Morților” sunt extrem de rare

Oficialii egipteni au descris sulul ca fiind primul papirus complet descoperit în zona Al-Ghuraifa și au spus că se află într-o stare bună de conservare. Mustafa Waziri, pe atunci secretar general al Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt, a declarat acest lucru în anunțul inițial al ministerului.

Cimitirul datează din Noul Regat, aproximativ 1550 î.Hr. – 1070 î.Hr., iar zona mai amplă de săpături nu s-a rezumat la un singur obiect.

Relatările vremii descriu mai multe morminte săpate în stâncă și menționează mai multe persoane asociate cu acest complex funerar, inclusiv Nani (sau Nany), Ta-de-Isa (sau Taji Ist) și Djehuty-Mes.

Papirusul a atras însă cea mai mare atenție, parțial pentru că a fost găsit, se pare, într-un context funerar și parțial pentru că manuscrisele lungi și bine conservate din „Cartea Morților” sunt extrem de rare.

Totuși, detaliile sunt încă neclare. Unele relatări au descris papirusul ca având între aproximativ 13 și 18 metri lungime, în funcție de sursă.

„Dacă este atât de lung și bine conservat, atunci este cu siguranță o descoperire foarte importantă și interesantă”, a declarat Lara Weiss, director executiv al Muzeului Roemer și Pelizaeus din Germania, pentru Live Science.

Foy Scalf, egiptolog la Universitatea din Chicago, a declarat pentru Live Science că este „foarte rar” să găsești o copie în mormântul în care a fost inițial depusă — însă, fără fotografii și o publicare oficială a textului, detaliile descoperirii sunt greu de verificat.

„Cartea ieșirii la lumină în timpul zilei”

Cartea, care este mai corect tradusă ca „Capitolele / Cartea ieșirii la lumină în timpul zilei”, a jucat un rol esențial în cultura Egiptului antic. Orice exemplu al textului oferă cercetătorilor informații despre religia egipteană antică și despre credințele legate de viața de apoi, potrivit American Research Center in Egypt.

„‘Cartea Morților’ dezvăluie aspecte centrale ale sistemului de credințe al egiptenilor antici”, notează centrul, „și, ca în multe subiecte din egiptologie, teoriile noastre se schimbă constant, se dezvoltă și se adaptează odată cu fiecare nouă traducere a acestui text.”

Papirusul urmează să fie expus la Marele Muzeu Egiptean

Oficialii egipteni au precizat anterior că papirusul urmează să fie expus la Marele Muzeu Egiptean. Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt spune că muzeul se află într-o fază de testare și este programat pentru deschiderea oficială pe 3 iulie 2026.

Papirusul a fost doar o parte dintr-un cimitir foarte bogat în descoperiri. Relatările din acea perioadă descriu sicrie din piatră și lemn, mumii, borcane canopice, mii de amulete și peste 25.000 de figurine ushabti — mici statui funerare menite să muncească pentru cei morți în viața de apoi.

Sicriul decorat și pictat al lui Ta-de-Isa, descrisă ca fiica lui Eret Haru, marele preot al lui Djehuti din Al-Ashmunin, a fost unul dintre obiectele remarcabile. În apropiere au fost găsite cutii din lemn cu vasele ei canopice, un set complet de statuete ushabti și o figură a lui Ptah-Sokar, o divinitate funerară.

Pentru moment, descoperirea este reală și spectaculoasă vizual, dar încă așteaptă documentația științifică necesară pentru a putea fi analizată complet.