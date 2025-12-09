Arheologii au descoperit un mormânt monumental vechi de 2.600 de ani, remarcabil de bine conservat, în Elveția

Un tumul funerar monumental vechi de 2.600 de ani a fost descoperit în cantonul elvețian Fribourg FOTO: Amt für Archäologie des Kantons Freiburg

Un tumul funerar monumental descoperit recent în cantonul elvețian Fribourg completează cunoștințele cercetătorilor despre ierarhia socială și obiceiurile rituale din Alpii Occidentali în perioada Hallstatt, la începutul Epocii Fierului.

Descoperirea anunțată de Oficiul de Arheologie al Cantonului Fribourg (AAFR) constă într-un mormânt remarcabil de bine conservat, datând de aproximativ 2.600 de ani, și oferă o fereastră rară către viețile persoanelor influente care au modelat Valea Intyamon în jurul anului 600 î.Hr. - potrivit arkeonews.net.

Locul de excavare se află în Grandvillard, un sat din districtul Gruyère, unde arheologii scot la iveală încă din 2019 urme ale unui cimitir din Epoca Fierului. Movila recent descoperită are aproximativ 10 metri în diametru și include un singur mormânt, aflat acum aproape de finalizarea excavării.

Însă lucrările sunt urgente. Întreaga structură este amenințată de un pârâu montan din apropiere, a cărui eroziune treptată a început să afecteze marginile exterioare ale movilei. Conform AAFR, săpăturile au început în noiembrie tocmai pentru a preveni distrugerea ireversibilă a vestigiilor.

„Trebuie să documentăm tot ce putem înainte ca natura să-și facă simțită forța”, au declarat oficialii AAFR în timpul unei prezentări pentru presă. Lucrările de teren vor continua până în ianuarie 2026, oferind cercetătorilor suficient timp pentru a analiza cu meticulozitate construcția mormântului, stratigrafia și conținutul acestuia.

Mai bine conservat decât descoperirile anterioare

Această movilă este a treia structură funerară monumentală identificată în aceeași necropolă. Săpăturile anterioare au scos la iveală structuri similare, însă niciuna nu se apropie de nivelul de conservare al descoperirii din Grandvillard. Integritatea camerei funerare și a terasamentelor înconjurătoare permite cercetătorilor să reconstruiască practicile funerare din Epoca Fierului cu o claritate fără precedent.

Observațiile preliminare indică faptul că persoana înmormântată a fost, probabil, o figură cu un statut social foarte ridicat. Deși arheologii nu au făcut încă public un inventar complet al bunurilor funerare, contextul arheologic sugerează paralele evidente cu alte morminte de elită din regiune. Descoperirile anterioare din această necropolă includ ofrande din bronz, un semn distinctiv al înmormântărilor de rang înalt în întreaga Europă a Epocii Fierului.

Indicii despre o societate influențată de climă și peisaj

Unul dintre motivele pentru care arheologii consideră această descoperire atât de importantă este potențialul ei de a clarifica dinamica socială și de mediu a Văii Intyamon în perioada Hallstatt. Această etapă, cuprinsă între aproximativ 800–450 î.Hr., a fost marcată de fluctuații climatice cunoscute sub numele de „Perioada Rece din Epoca Fierului”. Temperaturile mai scăzute și schimbările în productivitatea agricolă influențau direct distribuția populației, stabilitatea așezărilor și organizarea socială.

Perioadele de stres climatic corespundeau uneori unor rituri funerare mai simple, în timp ce deceniile prospere generau monumente funerare elaborate. Movilele monumentale precum cea de la Grandvillard necesitau un efort comunitar considerabil pentru a fi construite, indicând nu doar importanța defunctului, ci și o societate capabilă să mobilizeze resurse colective.

Movila de la Grandvillard, construită cu precizie și concepută pentru a rezista, sugerează o perioadă de stabilitate considerabilă și stratificare socială. Poziționarea sa proeminentă în vale avea probabil atât rol ceremonial, cât și teritorial, făcând mormântul un marker de statut vizibil tuturor celor care traversau regiunea.

O oportunitate excepțională de cercetare

Pentru că movila este atât de bine conservată, arheologii au șansa de a reconstrui în detaliu ritualurile funerare: aranjamentul camerei, poziționarea corpului, stratificarea movilei în sine și selecția ofrandelor. Fiecare dintre aceste elemente contribuie la o înțelegere mai amplă a identității, sistemelor de credințe și rețelelor sociale din Epoca Fierului.

Cercetările AAFR la Grandvillard se înscriu într-un corp de studii aflat în creștere, care arată că regiunile alpine occidentale au jucat un rol mult mai interconectat în Europa epocii decât se credea anterior. Rutele comerciale de lungă distanță, schimburile culturale și obiceiurile rituale comune și-au lăsat amprenta asupra tradițiilor funerare.

În ciuda urgenței provocate de eroziune, excavarea se desfășoară cu atenție și precizie metodică. Fiecare strat stratigrafic este fotografiat, cartografiat și prelevat. Obiectivul, subliniază AAFR, nu este doar recuperarea artefactelor, ci captarea poveștii monumentului înainte ca forțele naturii să o șteargă.

Odată ce săpăturile și analizele vor fi finalizate, cercetătorii speră ca rezultatele să clarifice ierarhia socială a Văii Intyamon și să ofere noi perspective asupra modului în care comunitățile antice s-au adaptat la schimbările climatice.

Deocamdată, movila monumentală din Grandvillard rămâne una dintre cele mai remarcabile descoperiri din Epoca Fierului din Elveția, o mărturie a unei societăți a cărei moștenire, sigilată sub metri de pământ timp de 26 de secole, este în sfârșit readusă la lumină.