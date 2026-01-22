Astronauții au dezvăluit dispozitivul medical esențial folosit în criza de sănătate ce a dus la prima evacuare medicală NASA

2 minute de citit Publicat la 10:35 22 Ian 2026 Modificat la 10:42 22 Ian 2026

Stația spațială nu dispune de echipamente medicale complexe. Foto: Profimedia Images

Astronauții evacuați săptămâna trecută de pe Stația Spațială Internațională au vorbit pentru prima dată public despre criza medicală care a dus la întoarcerea lor de urgență pe Pământ. Potrivit acestora, un aparat portabil de ecografie s-a dovedit esențial în gestionarea situației, scrie Science Alert.

La conferința de presă de miercuri, cei patru membri ai echipajului au refuzat să dezvăluie cine a avut nevoie de îngrijiri medicale sau natura exactă a problemei. Incidentul marchează prima evacuare medicală a NASA din cei 65 de ani de zboruri spațiale cu echipaj uman.

Astronautul NASA Mike Fincke a explicat că echipajul a folosit ecograful aflat la bord imediat ce problema medicală a apărut, pe 7 ianuarie, cu o zi înaintea unei ieșiri în spațiu care a fost anulată brusc.

„Folosiserăm deja foarte mult ecograful pentru monitorizări de rutină, legate de schimbările corpului în condiții de imponderabilitate. Așa că, atunci când a apărut urgența, aparatul ne-a fost extrem de util”, a spus Fincke.

”Pregătirea a fost esențială”

Utilitatea sa a fost atât de mare încât astronautul consideră că un ecograf portabil ar trebui să fie o dotare standard pentru toate misiunile spațiale viitoare.

„Chiar a făcut diferența”, a subliniat el.

Fincke a explicat că, spre deosebire de spitalele de pe Pământ, stația spațială nu dispune de echipamente medicale complexe.

„Ne pregătim intens înainte de zbor pentru a elimina orice surpriză, dar uneori lucruri neprevăzute se întâmplă. Important este că echipa a fost pregătită. Pregătirea a fost esențială.”

NASA a pus pe primul loc siguranța echipajului

Stația Spațială Internațională este echipată cât se poate de bine pentru situații medicale de urgență, a declarat Zena Cardman, astronaut NASA și comandantul zborului de întoarcere realizat cu o capsulă SpaceX.

Ea a spus că NASA a luat „toate deciziile corecte” atunci când a anulat ieșirea în spațiu, care ar fi fost prima din cariera ei, și a pus pe primul loc siguranța echipajului.

Astronautul japonez Kimiya Yui a mărturisit că a fost impresionat de cât de bine și-a demonstrat utilitatea antrenamentul de dinaintea misiunii.

„Suntem pregătiți să facem față oricărei situații dificile. Această experiență este extrem de valoroasă pentru viitorul zborurilor spațiale cu echipaj uman”, a spus el.

Misiunea s-a încheiat cu peste o lună mai devreme decât era planificat

Misiunea, care s-a încheiat după cinci luni și jumătate, cu peste o lună mai devreme decât era planificat, l-a inclus și pe astronautul rus Oleg Platonov. Echipajul a fost lansat în august, din Florida, și a revenit pe Pământ printr-o amerizare în Oceanul Pacific, în largul coastelor Californiei, lângă San Diego.

La Houston, astronauții au fost întâmpinați de colegii care urmează să le preia locul pe stația orbitală. Lansarea acestora era programată pentru jumătatea lunii februarie, însă NASA și SpaceX analizează posibilitatea devansării misiunii.

„Ne doream să-i îmbrățișăm în spațiu, dar până la urmă ne-am îmbrățișat pe Pământ”, a spus Fincke.