Cercetării australieni au creat primul motor cu metal lichid pentru maşini flexibile. "Este un fel complet nou de a crea o mişcare"

Invenţia dovedeşte că metalele simple, fluide, pot stimula rotaţia şi deschide calea spre o clasă complet nouă de motoare. Sursa foto: captură video YouTube/ UNSW Community

Oamenii de ştiinţă din Australia au dezvoltat primul motor din lume care se învârte folosind o picătură de metal lichid, o descoperire care ar putea transforma robotica soft, electronica flexibilă şi dispozitivele medicale, informează luni Xinhua, potrivit Agerpres. "Acesta este un fel complet nou de a crea o mişcare", a explicat Priyank Kumar, coordonator al proiectului şi lector-senior la Universitatea New South Wales din Sydney.

Micuţul motor, denumit "motor cu palete rotative cu picături de metal lichid", funcţionează într-un fel complet nou, prin faptul că se învârte nu cu ajutorul unor componente rigide, ci cu ajutorul unei picături de metal lichid, a transmis luni Universitatea New South Wales (UNSW) din Sydney într-un comunicat.

În locul componentelor tradiţionale rigide precum bobine şi magneţi, noul motor produce o rotaţie prin folosirea unor fluxuri rotative în interiorul unei picături de metal lichid care este încorporată într-o soluţie salină şi expusă la un câmp electric, au explicat cercetătorii din Australia, adăugând că o mică paletă din cupru plasată în interiorul metalului lichid este transportată de acele fluxuri interne, creând o mişcare de rotaţie.

"Acesta este un fel complet nou de a crea o mişcare", a declarat Priyank Kumar, lector-senior la UNSW, care a coordonat proiectul şi este autorul-corespondent al studiului publicat în npj | Flexible Electronics.

"Valorificăm mişcarea metalului lichid în sine pentru a produce rotaţie, fără părţi tradiţionale mobile", a explicat Priyank Kumar, adăugând că prin atingerea unor viteze de până la 320 de rotaţii pe minut, motorul este simplu, compact şi, în mod inerent, flexibil, ceea ce îl face să fie potrivit pentru aplicaţii în care componentele rigide nu sunt practice.

"Invenţia dovedeşte că metalele simple, fluide, pot stimula rotaţia şi deschide calea spre o clasă complet nouă de motoare", a mai spus el, adăugând că designul noului motor ar putea remodela maşinile casnice, industriale şi medicale.

Motoarele alimentează dispozitivele de uz cotidian fără să fie observate, de la vibraţiile telefoanelor şi ventilatoarele pentru laptopuri până la dispozitivele de focalizare ale camerelor foto-video. Aceste motoare rotative convertesc electricitatea sau fluxul mecanic într-un cuplu de torsiune, care păstrează axul în rotaţie şi alimentează totul, de la maşinile de spălat şi până la drone.

Dincolo de robotică, motoarele cu metal lichid ar putea fi folosite în electronice flexibile, dispozitive microfluidice şi implanturi biomedicale, unde mişcarea compactă şi autocontrolată este necesară în spaţii restrânse sau delicate, au adăugat autorii studiului.