Cercetătorii au reușit să creeze un medicament pentru Parkinson din plastic reciclat

2 minute de citit Publicat la 15:00 04 Apr 2026 Modificat la 15:00 04 Apr 2026

Foto: Getty Images

Cercetătorii au găsit o metodă complet nouă de a produce un medicament esențial pentru boala Parkinson, pornind de la plastic uzat, scrie Science Alert.

Este vorba despre PET (polietilen tereftalat), materialul folosit pe scară largă la sticle și ambalaje, care a devenit una dintre cele mai persistente forme de poluare la nivel global.

Medicamentul obținut este levodopa, considerat tratamentul de referință pentru problemele de control motor cauzate de Parkinson.

Cum funcționează metoda

O echipă de cercetători de la University of Edinburgh a reușit să transforme plasticul în substanță activă folosind bacterii modificate genetic. Mai exact, Escherichia coli.

Procesul nu este însă direct. Mai întâi, plasticul PET este descompus în componentele sale chimice, inclusiv acid tereftalic (TPA). Apoi, cercetătorii au creat un „lanț metabolic” în interiorul bacteriilor, care le permite să preia această substanță și să o transforme, pas cu pas, în levodopa.

Pentru conversie sunt folosite două tulpini de bacterii, care acționează succesiv.

De ce este importantă descoperirea

Metoda este deocamdată testată doar în laborator, dar ar putea avea două beneficii majore. În primul rând reducerea, chiar și modestă, a poluării cu plastic dar și producerea de medicamente într-un mod mai prietenos cu mediul.

În prezent, levodopa este obținută prin procese care depind în mare parte de combustibili fosili.

Cercetătorii spun că această abordare arată cum biologia poate transforma deșeuri în produse cu valoare ridicată.

Plasticul, din problemă în resursă

Autorii studiului subliniază că plasticul este văzut de obicei doar ca o problemă de mediu, dar ar putea deveni o resursă valoroasă.

„Este doar începutul. Dacă putem crea medicamente pentru boli neurologice dintr-o sticlă de plastic, ne putem imagina ce alte aplicații ar putea avea această tehnologie”, a explicat biotehnologul Stephen Wallace.

Totuși, chiar dacă întreaga producție globală de levodopa ar proveni din această metodă, impactul asupra celor aproximativ 100 de milioane de tone de plastic aruncate anual ar fi limitat.

Un domeniu în plină dezvoltare

Această descoperire face parte dintr-un efort mai larg de a găsi metode sustenabile de reciclare a plasticului.

De altfel, aceeași echipă demonstrase anterior că bacteriile pot fi modificate pentru a transforma PET în paracetamol, ceea ce arată potențialul uriaș al acestor tehnologii.

În paralel, cercetătorii încearcă și să creeze tipuri de plastic mai ușor biodegradabile, pentru a reduce impactul asupra mediului încă din faza de producție.

Pentru ca metoda să fie utilizată la scară industrială, este nevoie de dezvoltări suplimentare. Totuși, rezultatele arată că în viitor medicamentele ar putea fi produse din deșeuri, nu din resurse limitate.

Studiul a fost finanțat parțial de Engineering and Physical Sciences Research Council și publicat în revista Nature Sustainability.