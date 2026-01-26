China a descoperit un mineral complet nou, nemaivăzut până acum, într-unul dintre cele mai bogate zăcăminte de pe planetă

Jinxiuite a fost recunoscut ca specie minerală distinctă și introdus în baza de date globală a mineralelor. Foto: Getty Images

Geologii chinezi au confirmat descoperirea unui mineral care nu a mai fost observat până acum, într-un zăcământ extrem de bogat în nichel și cobalt din sudul Chinei. Noul mineral, denumit Jinxiuite, a fost identificat în regiunea autonomă Guangxi Zhuang de o echipă a Academiei Chineze de Științe Geologice și a primit aprobarea oficială a Comisiei pentru Minerale Noi, Nomenclatură și Clasificare din cadrul Asociației Internaționale de Mineralogie, potrivit Ecoticias.

Mineralul a fost găsit în zăcământul Longhua, din districtul autonom Jinxiu Yao, și este alcătuit din nichel, bismut, antimoniu, arsenic și sulf. Deși apare sub formă de cristale foarte mici, cercetătorii spun că Jinxiuite ar putea deveni un reper important în identificarea altor depozite ascunse, bogate în metale, dar și o piesă valoroasă în înțelegerea evoluției geologice a Pământului.

Ce este Jinxiuite, noul mineral

După o analiză detaliată și un vot oficial, Jinxiuite a fost recunoscut ca specie minerală distinctă și introdus în baza de date globală a mineralelor. Procedura presupune verificarea compoziției chimice, a structurii cristaline și a diferențelor față de mineralele deja cunoscute.

Numele provine de la locul descoperirii, Jinxiu Yao, o zonă muntoasă din sudul Chinei. Potrivit Serviciului Geologic Chinez, mineralul a fost identificat pentru prima dată în iunie 2025, iar ulterior a fost supus evaluării internaționale.

Din punct de vedere chimic, Jinxiuite este un mineral sulfurat, în care mai multe metale sunt legate de sulf într-o structură solidă, asemănătoare altor sulfuri cunoscute, precum pirita, dar cu o combinație mult mai rară și valoroasă de elemente.

Cum se formează în adâncul zăcământului Longhua

Geofizicianul Yan Jiayong, de la Academia Chineză de Științe Geologice, explică faptul că Jinxiuite se formează atunci când mineralele mai vechi, bogate în nichel, sunt treptat înlocuite de material transportat de fluide fierbinți, încărcate cu metale. În acest proces, atomii se reorganizează și se stabilizează într-o structură cristalină complet nouă.

Aceste fluide hidrotermale circulă prin fisurile rocilor, iar pe măsură ce se răcesc, metalele încep să cristalizeze și să se depună de-a lungul acestor canale. În timp, se formează filoanele dense de nichel și cobalt care fac zăcământul Longhua atât de valoros.

Un zăcământ de nichel și cobalt excepțional

Zăcământul Longhua este considerat unul dintre cele mai bogate de acest tip la nivel mondial. Datele oficiale indică o concentrație de aproximativ 17,5% nichel și 1,5% cobalt, de zeci de ori peste pragurile obișnuite exploatate în industrie.

Geologii descriu Longhua drept un zăcământ hidrotermal rar, format prin circulația fluidelor subterane, nu prin depuneri lente de sedimente. Studii recente arată că fluidele implicate aveau temperaturi relativ scăzute, dar erau bogate în arsenic, ceea ce le-a permis să transporte cantități mari de nichel și cobalt înainte ca acestea să se solidifice.

Pentru China, o astfel de descoperire are o importanță economică majoră. Nichelul și cobaltul sunt esențiale în industrii precum aviația, chimia și, mai ales, în producția de baterii pentru telefoane, laptopuri și vehicule electrice.

De ce este importantă descoperirea

Tang Hejun, inginer principal și coordonator al echipei de cercetare, subliniază că Jinxiuite conține mai multe metale valoroase care ar putea fi recuperate, dacă tehnologiile de extracție se dovedesc eficiente. Înțelegerea modului în care aceste elemente pot fi separate va decide dacă zăcăminte precum Longhua pot fi exploatate la adevăratul lor potențial.

În prezent, China depinde în mare măsură de importurile de cobalt, în ciuda creșterii cererii generate de tranziția către mașini electrice și sisteme de stocare a energiei. Din acest motiv, specialiștii consideră Longhua o resursă strategică.

Cercetătorii mai spun că Jinxiuite ar putea deveni un „mineral-indicator” pentru explorări viitoare: apariția lui într-o zonă nouă ar putea sugera existența unor depozite mai ample de nichel și cobalt în apropiere.

Materialele viitorului

Potrivit cercetătorilor, structura acestui mineral ar putea inspira, pe viitor, dezvoltarea unor materiale artificiale cu proprietăți speciale, precum rezistență sporită sau caracteristici electrice și magnetice interesante. Deocamdată, astfel de aplicații rămân la nivel de cercetare.