Chipul unui „vampir”, reconstruit de oamenii de știință. Bărbatul fusese decapitat după moarte pentru a nu se întoarce printre cei vii

3 minute de citit Publicat la 23:40 11 Feb 2026 Modificat la 23:40 11 Feb 2026

Chipul unui „vampir” a fost reconstruit de oamenii de știință. Foto: OrtogOnLineMag.

Pentru prima dată după mai bine de 400 de ani, poate fi văzut chipul unui presupus „vampir” ale cărui rămășițe au fost mutilate după moarte pentru a preveni întoarcerea sa dintre morți.

Descoperit într-un mormânt din Racesa, o fortăreață din estul Croației, trupul fusese dezgropat, decapitat și îngropat din nou cu fața în jos, sub pietre grele. Pentru că această profanare nu poate fi explicată prin factori naturali, specialiștii cred că gestul a fost făcut intenționat, pentru a împiedica bărbatul să se transforme într-un vampir.

Acum, chipul său a fost reconstruit pentru prima dată, după secole, cu ajutorul tehnologiei moderne, pe baza craniului descoperit de arheologi, scrie Sky News.

Un om violent în viață, temut după moarte

Arheoloaga Natasa Sarkic, membră a echipei de cerctare, spune că frica stârnită de acest om după moarte ar putea avea legatură cu reputația sa din timpul vieții.

„Analizele bioarheologice arată că acest bărbat a fost implicat frecvent în conflicte violente și a murit într-un mod violent.

A suferit cel puțin trei episoade grave de violență interpersonală de-a lungul vieții”, a explicat Sarkic.

Unul dintre atacuri i-a desfigurat fața, lucru care ar fi putut provoca teamă și repulsie în comunitate și l-ar fi izolat social.

„Înainte să se recupereze complet după penultimul traumatism, a suferit un atac final, fatal”, a mai spus ea.

Potrivit cercetătoarei, în tradiția slavă, persoanele care mureau violent, care fuseseră agresive în viață sau considerate păcătoase ori marginale social erau văzute ca fiind predispuse să devină vampiri.

„El ar fi putut fi perceput ca o amenințare supranaturală din cauza desfigurării feței și a stilului său de viață marcat de violență. Astfel de ființe erau considerate neliniștite, răzbunătoare și capabile să facă rău celor vii, să răspândească boli și să ucidă oameni sau animale”.

Ritualuri anti-vampir

Dr. Sarkic a explicat că, potrivit credințelor slave, sufletul rămâne legat de trup timp de aproximativ 40 de zile după moarte. În acest interval, se puteau aplica diverse măsuri pentru a preveni revenirea mortului ca vampir. Acestea includeau străpungerea cu țăruș, arderea sau decapitarea cadavrului, îngroparea cu fața în jos, așezarea de pietre grele peste trup și legarea membrelor.

„Această înmormântare prezintă practici tipice ritualurilor anti-vampir din acea perioadă”, a precizat cercetătoarea.

Cum a fost reconstruit chipul

Pentru a reconstitui înfățișarea bărbatului, expertul în grafică Cicero Moraes a început prin a reconstrui digital craniul folosind date obținute prin tomografie computerizată. Deși craniul era fragmentat la momentul descoperirii, a fost posibilă refacerea și digitalizarea lui.

Chipul unui „vampir” a fost reconstruit de oamenii de știință. Foto: OrtogOnLineMag

Ulterior, au fost folosite date provenite de la persoane vii pentru a estima poziția trăsăturilor faciale și grosimea țesuturilor moi în diferite zone ale feței.

A fost utilizată și o tehnică numită „deformare anatomică”, prin care capul unui donator este ajustat virtual până se potrivește cu structura craniului studiat.

Prin combinarea acestor metode, a rezultat o față bazată strict pe forma osului, fără elemente subiective precum culoarea pielii sau părul.

Chipul unui „vampir” a fost reconstruit de oamenii de știință. Foto: OrtogOnLineMag.

A fost realizată și o a doua versiune, mai artistică, care include astfel de detalii pentru o imagine mai realistă.

Chipul unui „vampir” a fost reconstruit de oamenii de știință. Foto: OrtogOnLineMag

Moraes a descris rezultatul drept „ostil și amenințător”: „Cicatricea facială și celelalte leziuni arată clar că viața lui a fost una extrem de zbuciumată”, a spus el.

Cine a fost „vampirul” din Racesa

Bărbatul a trăit în secolele XV sau XVI, avea aproximativ 1,63 metri înălțime și a murit între 40 și 50 de ani. Având în vedere rănile sale, ar fi putut fi soldat sau o persoană obișnuită cu confruntările violente.

A fost îngropat într-o zonă care pare să fi fost parte dintr-o biserică, însă mormântul se afla în „cel mai defavorizat loc”, lângă un zid.

Interesant este că nu există urme de tăiere pe gât, craniu sau umeri, ceea ce sugerează că capul a fost smuls din corp, nu tăiat cu un instrument.

Mormântul a fost descoperit în 2023 și este unul dintre cele peste 180 de morminte găsite în fortăreața Racesa, situată la aproximativ 110 kilometri sud-est de Zagreb.

Vampiri și în alte părți ale Europei

Cazuri similare au fost descoperite și în alte zone ale Europei, inclusiv morminte profanate în Polonia.

În Serbia, trupul lui Petar Blagojevic a fost străpuns cu un țăruș și ars în 1725, fiind suspectat că devenise vampir după moarte.

În Croația, Jure Grando Alilovic, mort în 1656, este descris ca vampir în documente istorice.

Fortăreața Racesa ar fi fost ocupată inițial de templieri, apoi de Cavalerii Ospitalieri și, ulterior, de nobili locali.

Studiul realizat de Cicero Moraes, Natasa Sarkic și colaboratorii lor a fost publicat în revista OrtogOnLineMag.