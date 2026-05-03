Cine este Charles Lieber, cercetătorul care dezvoltă cipuri pentru creier în China, după ce a fost anterior condamnat în SUA

3 minute de citit Publicat la 16:00 03 Mai 2026 Modificat la 16:00 03 Mai 2026

Charles Lieber, în vârstă de 67 de ani, este unul dintre cei mai importanți cercetători din lume în domeniul interfețelor creier–computer. Foto: Profimedia Images

Un cercetător american condamnat pentru că a mințit autoritățile din SUA în legătură cu plăți primite din China în perioada în care lucra la Universitatea Harvard și-a reconstruit laboratorul de cercetare în Shenzhen, unde continuă dezvoltarea unei tehnologii considerate prioritate strategică de către guvernul chinez: integrarea electronicii în creierul uman.

Charles Lieber, în vârstă de 67 de ani, este unul dintre cei mai importanți cercetători din lume în domeniul interfețelor creier–computer. Tehnologia sa a arătat potențial în tratarea unor boli precum Scleroză Laterală Amiotrofică și în restabilirea mișcării la pacienți paralizați. În același timp, are posibile aplicații militare: cercetători ai Armatei Populare de Eliberare din China au analizat utilizarea acestor interfețe pentru crearea unor „super-soldați”, prin îmbunătățirea capacităților cognitive și a percepției situaționale, potrivit Departamentului american al Apărării.

Lieber a fost găsit vinovat de un juriu și condamnat în decembrie 2021 pentru declarații false făcute anchetatorilor federali privind legăturile sale cu un program chinez de recrutare a talentelor din străinătate, precum și pentru infracțiuni fiscale legate de plăți primite de la o universitate din China. A executat două zile de închisoare și șase luni de arest la domiciliu, a fost amendat cu 50.000 de dolari și obligat să returneze 33.600 de dolari către fisc. În timpul procesului, apărarea sa a susținut că suferea de un limfom incurabil aflat în remisie și că lupta pentru viața sa.

La trei ani după condamnare, Reuters a aflat că Lieber coordonează acum i-BRAIN, Institutul pentru Cercetarea Creierului, Interfețe Avansate și Neurotehnologii din China, finanțat de stat și dotat cu echipamente de nanofabricare și infrastructură pentru cercetare pe primate, indisponibile la Harvard. Laboratorul funcționează în cadrul Shenzhen Medical Academy of Research and Translation (SMART).

„Am ajuns pe 28 aprilie 2025 cu un vis, și nimic altceva, poate câteva bagaje cu haine”, a spus Lieber despre mutarea sa în China, într-o conferință din Shenzhen din decembrie. „Personal, obiectivul meu este să fac din Shenzhen un lider mondial.”

Lieber a refuzat un interviu, prin intermediul unui asistent, invocând „angajamentele actuale” și nu a răspuns întrebărilor scrise trimise de Reuters.

SMART l-a numit anul trecut cercetător, potrivit unui anunț publicat pe site-ul i-BRAIN la 1 mai 2025. În aceeași zi, institutul a anunțat că Lieber este și director fondator, informație care nu fusese raportată la momentul respectiv.

Aceasta este cea mai amplă relatare de până acum despre activitatea lui Lieber în China. Reuters a aflat în premieră că laboratorul său are acces la facilități de cercetare pe primate și echipamente avansate de fabricare a cipurilor, integrate într-un ecosistem finanțat de stat cu miliarde de dolari și conceput pentru a atrage cercetători de top din SUA.

În 2011, Lieber a fost desemnat cel mai important chimist al deceniului de un clasament științific realizat de Thomson Reuters.

Unii analiști consideră că revenirea sa în cercetare, după o condamnare federală, arată că mecanismele de protecție din SUA nu au ținut pasul cu eforturile Chinei de a obține tehnologii sensibile, inclusiv cu aplicații militare.

„China a transformat în armă propria noastră deschidere și propriile noastre eforturi de inovare”, a spus Glenn Gerstell, fost consilier juridic al NSA. „Au inversat totul și folosesc asta împotriva noastră.”

Cercetare pe primate și infrastructură avansată

Noua poziție a lui Lieber îi oferă resurse mai avansate decât în SUA.

În Shenzhen, i-BRAIN a instalat în februarie un sistem de litografie ultravioletă profundă produs de compania ASML, esențial în fabricarea microcipurilor. La Harvard, Lieber folosea echipamente comune ale universității.

Modelul lor este cu două generații în urma celor mai avansate sisteme restricționate, dar poate costa în jur de 2 milioane de dolari, spune analistul Jeff Koch.

În același campus, Lieber are acces la o infrastructură cu aproximativ 2.000 de cuști pentru primate, folosite în cercetări esențiale pentru testarea interfețelor creier–computer.

„Cercetarea pe primate este absolut esențială”, a spus neurologul John Donoghue. „Dar în SUA există multe obstacole. Aici, accesul la infrastructură și finanțare este extrem de atractiv.”

SMART, instituția care îl găzduiește, a avut în 2026 un buget de aproximativ 153 milioane de dolari, finanțat de autoritățile din Shenzhen. Alături de aceasta funcționează Shenzhen Bay Laboratory, un alt centru major de cercetare cu finanțare de aproximativ 2 miliarde de dolari.