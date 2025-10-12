Comoara de la 500 de metri adâncime: un submarin a descoperit, în Golful Napoli, o bogăţie naturală nepreţuită

Comoara de la 500 de metri adâncime: un submarin a descoperit, în Golful Napoli, o bogăţie naturală nepreţuită. Sursa foto: Hepta

Un nou recif de corali imens, care conține viață străveche, a fost descoperit în Marea Mediterană. Această descoperire semnificativă și rară din adâncimile Golfului Napoli, care conține specii importante și urme fosile, se afla la o adâncime de peste 500 de metri, conform The Independent.

Adesea supranumite „pădurile tropicale ale mării”, recifele de corali prezintă un imens interes științific datorită statutului lor de unele dintre cele mai bogate ecosisteme marine ale planetei, adăpostind milioane de specii.

Acestea joacă un rol crucial în susținerea vieții marine, dar sunt în prezent amenințate considerabil. Reciful nou identificat, situat în largul coastei orașului Napoli, a fost descoperit de o misiune de cercetare marină finanțată de UE.

Recifele de corali prezintă un imens interes științific datorită statutului lor de unele dintre cele mai bogate ecosisteme marine ale planetei. Sursa foto: Facebook National Geographic Pristine Seas

Ce au găsit în recif

Un submarin acționat de la distanță a explorat Canionul Dohrn, o vale marină adâncă situată chiar în largul coastei orașului din sudul Italiei, ceea ce a dus la descoperire.

„Explorările (...) au relevat prezența unor structuri masive cu o lățime de peste 2 metri, distribuite de-a lungul unui perete vertical înalt de peste 80 de metri”, au transmis biologii marini.

Aceste formațiuni impresionante sunt compuse din corali duri de apă adâncă, denumiți în mod obișnuit „corali albi” din cauza lipsei lor de culoare, identificați în mod specific ca specii de Lophelia pertusa și Madrepora oculata.

Reciful conține, de asemenea, corali negri, corali solitari, bureți și alte specii importante din punct de vedere ecologic, precum și urme fosile de stridii și corali antici, a declarat CNR.

Le-a numit „adevărate mărturii geologice ale unui trecut îndepărtat”.

Liderul misiunii, Giorgio Castellan, a declarat că descoperirea este „excepțională pentru mările italiene: bioconstrucții de acest fel și de o asemenea amploare nu au mai fost observate niciodată în Canionul Dohrn și sunt rareori văzute în alte părți ale Mediteranei noastre”.

Descoperirea îi va ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă rolul ecologic al habitatelor de corali adânci și distribuția acestora, în special în contextul eforturilor de conservare și restaurare, a adăugat el.