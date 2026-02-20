Descoperire arheologică într-o „cursă contra cronometru”: Urme de pași din epoca romană găsite pe plajă, înainte să le șteargă mareea

Urme de pași din epoca romană descoperite pe o plajă din Scoția. Sursa foto: University of Aberdeen

În timp ce își plimbau câinii de-a lungul unei plaje scoțiene mărginită de stânci, după o furtună puternică, un cuplu a dat peste o serie de marcaje neobișnuite pe nisipul umed — tipare care semănau cu urme vechi de pași umani și de animale. Descoperirea lor a declanșat o cursă contra cronometru în rândul arheologilor pentru a documenta și studia urmele înainte ca acestea să fie înghițite de valuri, potrivit Live Science.

„Este foarte rar să fii implicat într-o adevărată urgență arheologică în care, dacă nu interveneam foarte, foarte rapid, întregul sit ar fi dispărut”, a declarat Kate Britton, arheolog la Universitatea din Aberdeen, într-un videoclip despre descoperire.

Pe plaja de la Lunan Bay, în estul Scoției, localnicii Ivor Campbell și Jenny Snedden — împreună cu câinii lor, Ziggy și Juno — au observat un strat proaspăt de argilă în dunele afectate de furtună, în care se vedeau ceea ce păreau a fi urme. Ei l-au anunțat pe arheologul consiliului Aberdeenshire, Bruce Mann, care a adus-o pe Britton și echipa sa pentru a excava situl recent descoperit înainte ca acesta să fie pierdut definitiv.

„Nu mai văzusem niciodată un astfel de sit în Scoția”

Echipa de arheologi a lucrat în rafale de vânt de până la 88,5 km/h, grăbindu-se să documenteze urmele pe măsură ce situl era erodat la fiecare flux. Au folosit drone, camere și, ulterior, în laborator, software de modelare 3D pentru a înregistra imagini ale sitului arheologic.

De asemenea, au utilizat ipsos pentru a realiza mulaje ale unora dintre urmele mai bine conservate, care au fost făcute de oameni desculți și de mai multe animale, inclusiv cerb roșu (Cervus elaphus) și căprior (Capreolus capreolus), potrivit comunicatului.

„Nu mai văzusem niciodată un astfel de sit în Scoția”, a spus Britton. „A fost imediat clar că este ceva special.”

Sub urme, arheologii au descoperit un strat de resturi vegetale carbonizate. Prin datare cu carbon, au stabilit că plantele au aproximativ 2.000 de ani, din perioada târzie a Epocii Fierului.

„Urme de pași care reprezintă acțiuni de câteva minute ale unor oameni de acum mii de ani, au fost distruse în câteva zile”

„Datele din Epoca Fierului târzie se potrivesc cu ceea ce știm despre bogata arheologie din apropiata vale Lunan”, a declarat Gordon Noble, arheolog la Universitatea din Aberdeen. „Este foarte incitant să ne gândim că aceste urme au fost făcute de oameni în perioada invaziilor romane în Scoția și în secolele care au precedat apariția picților.”

Situl de la Lunan Bay „ne arată că această plajă, acum nisipoasă, a fost odinioară un estuar noroios și că oamenii foloseau acest mediu, poate pentru a vâna cerbi sau pentru a colecta plante sălbatice comestibile”, a declarat William Mills, arheolog la Universitatea din Aberdeen.

Britton și echipa sa au excavat situl timp de două zile, înregistrând cât mai mult posibil. Când s-au întors o săptămână mai târziu, urmele dispăruseră complet.

„Urme de pași care reprezintă acțiuni ale unor oameni de acum mii de ani, desfășurate în doar câteva minute, au fost distruse în câteva zile”, a spus Britton.

Deși situl de la Lunan Bay este unic în Scoția, a adăugat Britton, „ceea ce înseamnă pentru noi acum este că ar putea exista și alte situri asemănătoare acolo undeva.”