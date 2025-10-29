Descoperire majoră în spațiu: Semne ale vieții, detectate pentru prima dată în afara Căii Lactee

Pentru prima dată, oamenii de știință au descoperit compuși organici complecși în afara Căii Lactee. Foto: NASA/M. Sewiło et al. (2025)

Pentru prima dată, oamenii de știință au detectat mai multe elemente complexe considerate „cărămizile vieții” în gheața care înconjoară o stea aflată în afara Căii Lactee.

Folosind telescopul spațial James Webb (JWST), cercetătorii au identificat cinci compuși mari, pe bază de carbon, în jurul unei protostele din Marele Nor al lui Magellan, o mică galaxie care orbitează aproape de Calea Lactee, relatează Live Science. Descoperirea, publicată pe 20 octombrie în Astrophysical Journal Letters, ar putea ajuta la înțelegerea modului în care s-au format moleculele complexe în universul timpuriu.

Marele Nor al lui Magellan este o galaxie pitică situată la aproximativ 160.000 de ani-lumină de Pământ, parte din grupul local de galaxii din care face parte și Calea Lactee. Este o regiune plină de stele fierbinți și strălucitoare, care emit radiații ultraviolete intense, și conține mai puține elemente grele decât galaxia noastră. Aceste condiții o fac să semene cu galaxiile din universul timpuriu.

„Ceea ce învățăm din Marele Nor al lui Magellan ne poate ajuta să înțelegem mai bine galaxiile îndepărtate, formate când universul era mult mai tânăr”, a explicat Marta Sewiło, astronom la Universitatea din Maryland și la Centrul Spațial Goddard al NASA. „Condițiile dure de acolo ne arată cum poate apărea o chimie organică complexă chiar și în medii primitive, unde există mult mai puțin carbon, azot sau oxigen disponibile pentru reacțiile chimice”.

În martie 2024, echipa de cercetători a îndreptat telescopul James Webb către o stea aflată în formare, numită ST6, din Marele Nor al lui Magellan. Cu ajutorul instrumentelor de măsurare în infraroșu, au descoperit cinci molecule complexe, bazate pe carbon, în gheața din jurul stelei: metanol, acetaldehidă, etanol, formiat de metil și acid acetic.

Dintre aceste molecule, doar metanolul fusese observat anterior în jurul unor protostele din afara Căii Lactee. Acidul acetic, componenta principală a oțetului, nu fusese niciodată detectat până acum în gheața cosmică.

„Înainte de telescopul Webb, metanolul era singura moleculă organică complexă identificată clar în gheața din jurul protostelelor, chiar și în galaxia noastră”, a spus Sewiło. „Calitatea excepțională a observațiilor noastre ne-a permis să obținem o cantitate uriașă de informații dintr-un singur spectru, mai multe decât am avut vreodată”.

Cercetătorii au mai descoperit și semnale care ar putea indica prezența glicolaldehidei, o substanță chimică ce poate reacționa cu alte molecule pentru a forma riboză, un tip de zahăr esențial pentru ARN (acid ribonucleic), una dintre componentele de bază ale vieții.

Descoperirea acestor molecule complexe în Marele Nor al lui Magellan sugerează că reacțiile chimice de pe suprafața particulelor de praf cosmic pot produce compuși organici sofisticați chiar și în condiții dure, spun cercetătorii. În studiile viitoare, echipa intenționează să caute molecule similare în jurul altor protostele, atât din Calea Lactee, cât și din alte galaxii apropiate.

„Prin această descoperire am făcut un pas important spre înțelegerea modului în care apare chimia complexă în univers și am deschis noi direcții de cercetare pentru a afla cum a luat naștere viața”, a declarat Sewiło.