Două Luni pline într-o singură lună. Fenomen astronomic rar în mai 2026

Luna plină din mai, numită și „Luna Florilor”, va avea loc vineri, 1 mai. Aceasta va atinge faza maximă la ora 20.23 și va părea luminoasă și completă și joi (30 aprilie) și sâmbătă (2 mai), scrie LiveScience.

Luna Florilor din acest an este prima „microlună” din 2026, ceea ce înseamnă că apare atunci când Luna se află la apogeu, cel mai îndepărtat punct față de Pământ în orbita sa ușor eliptică. Va fi cu aproximativ 4,6% mai departe decât în mod obișnuit și va părea puțin mai mică pe cer.

Luna mai 2026 este însă una neobișnuită, având două Luni Pline. Pe lângă cea din 1 mai, va mai exista una pe 31 mai (la ora 11:45), care poartă numele de „Lună Albastră”. Potrivit NASA, doar 6% dintre Lunile pline sunt „Luni albastre”, acestea apărând doar în ultimele două sau trei zile ale lunii.

Lunile pline din 2026

În 2026 vor fi 13 Luni pline, inclusiv trei superluni și două eclipse lunare (una dintre ele fiind ultima eclipsă totală de Lună până în noaptea de Revelion din 2028). Deși observatorii experimentați știu că noaptea de Lună plină nu este ideală pentru a studia suprafața lunară, momentul în care Luna răsare la apus, ca un disc luminos, rămâne un spectacol greu de egalat.

Calendarul lunilor pline din 2026 este următorul:

Sâmbătă, 3 ianuarie: „Luna Lupului” — ora 12:02 — Superlună

Duminică, 1 februarie: „Luna Zăpezii” — ora 00:09

Marți, 3 martie: „Luna Viermelui” — ora 13:37 — include o eclipsă totală de Lună (vizibilă parțial din România, la apus)

Joi, 2 aprilie: „Luna Roz” — ora 05:11

Vineri, 1 mai: „Luna Florilor” — ora 20:23 — Microlună

Duminică, 31 mai: „Luna Albastră” — ora 11:45 — Microlună (a doua lună plină din aceeași lună calendaristică)

Marți, 30 iunie: „Luna Căpșunilor” — ora 02:56 — Microlună

Miercuri, 29 iulie: „Luna Cerbului” — ora 17:35

Vineri, 28 august: „Luna Sturionului” — ora 07:18 — include o eclipsă parțială de Lună (vizibilă din România)

Sâmbătă, 26 septembrie: „Luna Recoltei” — ora 19:49

Luni, 26 octombrie: „Luna Vânătorului” — ora 06:11

Marți, 24 noiembrie: „Luna Castorului” — ora 16:53 — Superlună

Joi, 24 decembrie: „Luna Rece” — ora 03:28 — Superlună