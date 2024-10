Există extratereștri? Ce spune șeful NASA. Interviu exclusiv cu Bill Nelson

Ce spune șeful NASA despre viața extraterestră? Foto: Getty Images

Cel mai înalt oficial al NASA, Bill Nelson, a ajuns în România şi a dat un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Senatorul în vârstă de 82 de ani a vorbit despre viața pe Marte, existența extratereștrilor dar și despre viitoarele misiuni ale NASA, menite să ne ofere o înțelegere cât mai amănunțită asupra Universului.

Europa Clipper va căuta semne de viață pe Jupiter

Bill Nelson: Jupiter este rece și este acoperită cu gheață. Gheața are poate un kilometru și jumătate grosime, iar sub ea se află un ocean cald. Este un ocean atât de mare încât este de două ori mai mare decât cantitatea de apă pe care o avem în oceanele noastre de pe planeta Pământ. Așadar, dacă există apă, credem că există șansa să existe viață acolo.

Poate fi o viață microbiană, minusculă, dar asta ne-ar da un indiciu, dacă există, despre originea, dezvoltarea sistemului nostru solar. Și asta este planificat pentru această misiune.

Viața pe Marte

Bill Nelson: Vom merge cu astronauți în deceniul 2040, dar între timp avem acum pe Marte două rovere de mărimea unui camion. Iar cel mai recent, Perseverance, are un burghiu și forează aceste carote și ia mostre de mărimea unui trabuc, pe care le sigilează într-un tub de titan. Vor fi 32, iar noi ne vom întoarce pe Marte, le vom lua și le vom aduce acasă. Acum, de ce? Pentru că acesta este fundul unui lac uscat de pe Marte, acum milioane de ani era apă acolo.

Vom găsi semne că a existat viață acolo? Dacă da, atunci vom avea o înțelegere suplimentară a dezvoltării și evoluției sistemului nostru solar, vom înţelege dacă acum milioane de ani a existat viață în alte părți, pe alte planete.

Misiunea Artemis III

Bill Nelson: Ne întoarcem pe Lună, nu pentru a merge pe Lună. Am făcut asta acum o jumătate de secol. Ne întoarcem pe Lună pentru a ști cum să trăim în acel mediu ostil, pentru a crea, pentru a inventa lucruri noi, proceduri, materiale, astfel încât să putem trimite astronauți pe Marte. Luna este la doar trei sau patru zile distanță cu tehnologia convențională.

Pentru a ajunge pe Marte însă, cu propulsie convențională, chimică, ne-ar lua șase, șapte, opt luni. Iar atunci când aterizezi acolo, trebuie să rămâi pentru o perioadă destul de lungă, poate un an sau doi ani, până când planetele se realiniază astfel încât să te poți întoarce în șase-opt luni. Și astfel, ca parte a acestui proces, creăm, dezvoltăm noi sisteme de propulsie pentru a putea ajunge acolo mai repede. Toate acestea reprezintă motivul pentru care ne întoarcem pe Lună, pentru a merge pe Marte și apoi mai departe.

Viața extraterestră

Bill Nelson: Dacă ar fi existat extratereștri acolo, aș fi știut despre asta. Nu am găsit niciun extraterestru, dar căutarea de viață în univers face parte din statutul nostru. Așa că săpăm mostre pe Marte. Avem Telescopul Spațial James Webb care începe să găsească alte exoplanete. Avem un alt telescop, Telescopul Spațial Nancy Grace, care va căuta în mod special planete locuibile care orbitează în jurul altor stele, care au mediul potrivit, nu prea cald, nu prea frig, care au compoziţia chimică potrivită. Așadar, suntem în căutarea vieții în univers. Și Europa Clipper, care tocmai a fost lansată acum câteva zile, asta face și ea, caută viață.

Viitoarele misiune ale NASA

Bill Nelson: Anul viitor vom merge pe Lună cu un echipaj. Vor înconjura Luna, iar la aproximativ un an după aceea vom ateriza pe ea. Apropo, va fi prima femeie și următorul bărbat care vor fi în prima misiune pe suprafața lunară. Sunt foarte entuziasmat de toate acestea, dar sunt foarte entuziasmat și de toate cercetările științifice pe care le facem, inclusiv cele climatice de pe navele noastre spațiale. Sunt foarte entuziasmat de aceste telescoape pentru că ne arată lucruri pe care nu le ştiam până acum despre Univers.

Este epoca de aur a explorării spaţiale. Şi este o perioadă interesantă. Şi sunt foarte entuziasmat de faptul că tinerii sunt foarte entuziasmaţi de programele spaţiale. Și dacă vă îndoiți de ceea ce spun, intrați în orice sală de clasă și începeți să vorbiți cu elevii despre spațiu.

Cum poate contribui România la viitoarele misiuni ale NASA

Bill Nelson: Cred că există o mulțime de colaborări pe care le putem face. Am vorbit astăzi cu premierul, ministrul Cercetării, Inovației și Digitalizării și cu șeful agenției spațiale și am vorbit despre asta. Dar am vrut, de asemenea, să le spun că am venit aici pentru a le mulțumi pentru că sunt atât de înclinați spre viitor și încearcă să ajute Ucraina. Acest lucru este foarte important pentru noi toți în lumea liberă, iar România a fost deosebit de importantă în a face acest lucru.

Noi avem multe programe educaționale. O tânără din România a câștigat recent un concurs în care a proiectat o întreagă așezare în spațiu și a scris o lucrare de o sută de pagini despre cum ar fi proiectată această așezare. Ea a câștigat concursul din 25 de națiuni. Acesta a fost un program sponsorizat de NASA. Împărtășim informațiile noastre despre tehnologie. Așa că voi vizita o instalație de cercetare laser aici în România. Putem face multe schimburi în ceea ce privește tehnologia noastră.