Există o problemă cu scutul termic al capsulei Orion din misiunea Artemis 2, însă NASA e optimistă. Unii experți sunt îngrijorați

Capsula Orion din misiunea Artemis 1. Sursa foto: NASA

Astronauții misiunii Artemis II sunt pe punctul de a reveni după o călătorie record în jurul Lunii, însă apare o întrebare importantă: este scutul termic al capsulei Orion suficient de sigur pentru a-i aduce înapoi pe Pământ? NASA și echipajul spun că da, dar nu toată lumea este de acord.

Misiunea Artemis II, lansată pe 1 aprilie, urmează să se încheie cu o amerizare în Oceanul Pacific vineri, 10 aprilie. Este prima misiune cu echipaj uman spre Lună după 1972 și a oferit deja imagini spectaculoase și momente emoționante. Totuși, reintrarea în atmosferă – la o viteză de peste 40.000 km/h – va fi cea mai periculoasă etapă.

Problema este că scutul termic al capsulei Orion, care protejează echipajul la reintrarea în atmosferă, este aproape identic cu cel folosit la misiunea Artemis I, iar acel scut a suferit deteriorări la întoarcere.

Capsula va atinge temperaturi de aproximativ jumătate din cele de la suprafața Soarelui în timpul reintrării, iar scutul termic este esențial pentru a preveni topirea acesteia.

Scutul este realizat dintr-un material numit Avcoat, conceput să se erodeze treptat în timpul reintrării. Totuși, la misiunea Artemis I din 2022, fără echipaj, NASA a constatat că bucăți din acest material s-au desprins, mai mult decât se estimase inițial.

Pentru Artemis II, NASA nu a înlocuit scutul, ci a decis să modifice traiectoria de reintrare. Capsula nu va mai efectua manevra de tip „skip” (sărit peste atmosferă), ci va intra pe o traiectorie mai abruptă și va petrece mai puțin timp în zona problematică a atmosferei.

NASA este convinsă că această schimbare este suficientă pentru siguranța echipajului, însă administratorul agenției, Jared Isaacman, a recunoscut că soluția nu este una ideală pe termen lung și că nu există un plan de rezervă. „Scutul termic trebuie să funcționeze”, a spus acesta.

Totuși, oficialii subliniază că scutul de la Artemis I nu a eșuat complet: temperaturile din interior au rămas normale, iar astronauții ar fi fost în siguranță dacă ar fi fost la bord.

De ce s-a crăpat scutul la misiunea Artemis I

Investigațiile au arătat că, în timpul reintrării Artemis I, gazele generate în interiorul materialului nu au putut fi evacuate corespunzător, ceea ce a dus la acumularea de presiune și la apariția fisurilor.

O parte a problemei a fost și manevra de reintrare „skip”, prin care capsula a ricoșat din atmosferă înainte de a reveni. Aceasta a dus la acumularea de energie termică și gaze în materialul scutului.

Pentru Artemis II, această manevră va fi evitată, reducând riscurile identificate anterior.

NASA spune că a analizat inclusiv scenarii extreme, în care porțiuni mari ale scutului ar ceda. Inginerii consideră că structura capsulei ar putea proteja echipajul chiar și în astfel de situații.

Cu toate acestea, nu toți experții sunt convinși. Unii foști ingineri și astronauți NASA susțin că problemele nu au fost complet rezolvate și că misiunea implică riscuri semnificative.

La bordul Artemis II se află patru astronauți: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen. În ciuda îngrijorărilor, echipajul și-a exprimat încrederea în siguranța misiunii.

Chiar și experții mai precauți admit că există motive de optimism, mai ales având în vedere succesul tehnic al misiunii până în acest punct și ajustările făcute pentru reintrare.