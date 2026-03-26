Într-o destinație turistică populară, rechinii au fost depistați cu cocaină și cofeină. Alții aveau în sânge paracetamol ori diclofenac

Oamenii de știință au descoperit urme de cocaină în sângele rechinilor din Bahamas FOTO: Getty Images

Oamenii de știință au descoperit urme de cocaină în sângele rechinilor care înoată în largul coastelor din Bahamas. Noul studiu șocant a descoperit, de asemenea, urme de cofeină și analgezice în probele de sânge colectate de la trei specii diferite de rechini.

Cercetătorii au găsit rechinii în timp ce studiau speciile din jurul insulei Eleuthera, situată la 80 de kilometri est de Nassau, capitala Bahamas, în Oceanul Atlantic.

Descoperirea drogurilor la animalele marine oferă și mai multe dovezi că substanțele create pentru oameni ajung în ecosisteme.

Echipa de cercetare de la Institutul Cape Eleuthera din Bahamas consideră că pachete de cocaină ar fi putut cădea în apă, deși nu se știe cum au ajuns rechinii să consume aceste substanțe.

„Ei mușcă lucruri pentru a le verifica și ajung astfel expuși la substanțe”, a explicat pentru Science News autoarea principală a studiului, Natascha Wosnick.

Cofeina a fost substanța detectată cel mai frecvent, 27 din 85 de rechini fiind testați pozitiv.

Cocaina a fost găsită la doi dintre ei, în timp ce diclofenacul, utilizat ca antiinflamator, a fost detectat la 13, iar paracetamolul a fost găsit la patru rechini.

Rechinii au prezentat modificări ale markerilor metabolici, inclusiv lactatul și ureea. Nu este clar cum ar putea afecta aceste schimbări comportamentul lor.

Studiul a arătat, de asemenea, că cel mai mare număr de rezultate pozitive provine dintr-un singur loc extrem de popular printre turiști. Wosnick a explicat că curenții ar putea transporta urme de droguri din ape uzate sau alte surse de pe insulă, însă scafandrii sunt considerați responsabilii mai probabili.

Este pentru prima dată când cofeina și paracetamolul au fost găsite la rechini oriunde în lume, precum și prima dată când cocaina și diclofenacul au fost identificate la rechini în Bahamas.

Separat, un studiu științific din Brazilia a constatat că rechinii sălbatici din largul coastei Rio de Janeiro aveau niveluri măsurabile de cocaină în corp, marcând primul caz confirmat la rechini liberi în mediul natural. Cercetătorii au testat 13 rechini „sharpnose” brazilieni, iar toate probele conțineau cocaină, majoritatea prezentând și metabolitul acesteia, benzoilecgonina. Se consideră că aceste rezultate sunt cauzate de activitatea umană.