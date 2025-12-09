Într-un sicriu de plumb, rămășițele savantei Marie Curie sunt și azi radioactive: Lucrurile ei vor rămâne periculoase încă 1.500 de ani

Publicat la 23:30 09 Dec 2025

Marie Curie a descoperit elementele radioactive poloniu și radium. Sursa foto: Hulton Archive via Getty Images

După aproape 100 de ani de la moartea ei, rămășițele și obiectele personale ale savantei Mariei Curie continuă să fie radioactive. Sicriul ei a fost căptușit cu plumb pentru a izola radiațiile, iar obiectele personale, de la manuscrise la echipamente de laborator, vor rămâne potențial periculoase pentru încă 1.500 de ani, potrivit Science Alert.

Cine a fost Marie Curie

Marie Curie (1867–1934) a fost o savantă polonezo-franceză, celebră pentru cercetările sale în domeniul radioactivității.

S-a născut pe 7 noiembrie 1867 în Varșovia, care la vremea aceea făcea parte din Imperiul Rus (Polonia fiind sub ocupație). Numele ei la naștere a fost Maria Skłodowska. Ea a emigrat mai târziu în Franța, la Paris, unde și-a continuat studiile și și-a desfășurat întreaga carieră științifică. A devenit cetățean francez după căsătoria cu Pierre Curie și este cunoscută ca Marie Curie în lumea științifică internațională.

Ea a descoperit două elemente noi, poloniu și radium, și a fost prima persoană care a câștigat două premii Nobel, unul pentru Fizică (1903) și unul pentru Chimie (1911).

Munca sa revoluționară a schimbat medicina și fizica, dar i-a adus și expunere la radiații periculoase.

Marie Curie a descoperit, împreună cu soțul ei Pierre, elementele radium și poloniu la sfârșitul secolului XIX.

Expunerea ei constantă la aceste substanțe radioactive i‑a adus în cele din urmă moartea, în 1934, din cauza anemiei aplastice, un efect asociat cu radiațiile.

La înmormântare, corpul ei a fost depus într-un sicriu căptușit cu plumb, tocmai pentru a izola radiațiile.

Rămășițele lui Marie Curie - radioactive și peste 1500 de ani

Marie Curie a lucrat intensiv cu radium și poloniu, fără echipamente de protecție moderne.

Obiectele ei personale — caiete, manuscrise, haine și echipamente de laborator — au rămas contaminate cu radium‑226, un izotop cu perioadă de înjumătățire de aproximativ 1.600 de ani.

Astfel, relicvele ei vor rămâne radioactive și periculoase pentru încă sute sau chiar mii de ani. Instituțiile care le păstrează folosesc cutii căptușite cu plumb și reguli stricte de manipulare pentru a proteja cercetătorii și vizitatorii.

Cum sunt păstrate obiectele ei personale și ce risc real există

Obiectele savantei Marie Curie sunt păstrate de instituții oficiale (de ex. Biblioteca Națională din Paris) în cutii căptușite cu plumb, pentru a proteja personalul și cercetătorii care le consultă.

Cei care au voie să le consulte sunt obligați să semneze un acord de responsabilitate și să poarte echipament de protecție.

În ciuda acestui risc, nivelul de radiație este controlat - pentru vizitatori nu există pericol imediat, dar obiectele rămân sensibile la manipulare și continuă să fie un „memento” al prețului plătit de Curie pentru descoperirile sale.