Molecula „jumătate Möbius” care schimbă regulile chimiei. Are proprietăți nemaiîntâlnite vreodată

O echipă de cercetători a reușit să creeze o moleculă neobișnuită, cu o structură electronică ce nu a mai fost observată până acum. Descoperirea deschide noi direcții în înțelegerea modului în care materia poate fi organizată și controlată, scrie Live Science.

Noua structură, numită „jumătate Möbius”, introduce un concept complet diferit față de modelele cunoscute până acum în chimie. Până recent, oamenii de știință considerau că electronii din astfel de sisteme pot avea doar două tipuri de comportament. Această cercetare arată că există și o a treia variantă.

În mod obișnuit, electronii sunt legați de anumite zone dintr-o moleculă. Există însă și structuri speciale, în formă de inel, unde aceștia se pot deplasa liber pe toată suprafața, ceea ce influențează stabilitatea și proprietățile substanței.

În cazul noii molecule, cercetătorii au reușit să forțeze o răsucire de doar 90 de grade – diferită de cea clasică de 180 de grade întâlnită la structurile de tip Möbius. Această modificare aparent mică duce la un comportament complet nou al electronilor.

Pentru a obține acest efect, oamenii de știință au construit un inel format din 13 atomi de carbon și au introdus doi atomi de clor în poziții strategice. Aceștia au „rupt” echilibrul sistemului, determinând electronii să se redistribuie și să forțeze molecula să se răsucească singură pentru a deveni stabilă.

Rezultatul este o moleculă unică, în care electronii circulă diferit față de orice structură cunoscută până acum, generând proprietăți electrice și magnetice complet noi.

Mai mult, această moleculă poate exista în două forme „oglindă”, asemănătoare mâinii stângi și drepte. Interesant este că cercetătorii au reușit să treacă de la o formă la alta aplicând un simplu impuls electric — un lucru extrem de dificil de realizat prin metode clasice.

Descoperirea ar putea avea aplicații importante în viitor, de la dezvoltarea de materiale noi până la tehnologii avansate în electronică și medicină.

Cercetătorii spun că acesta este doar începutul și că urmează să exploreze structuri și mai complexe, bazate pe acest nou tip de arhitectură moleculară.