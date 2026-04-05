„Nu poți elimina noaptea”. Planul de a monta oglinzi în spațiu ne-ar putea afecta grav sănătatea. Avertismentul experților

O rețea uriașă de oglinzi în spațiu ar fi concepută pentru a reflecta lumina Soarelui către clienți plătitori. Foto: Getty Images

Planurile de a lansa oglinzi reflectorizante în spațiu și de a crește numărul sateliților de pe orbita joasă a Pământului cu până la 1 milion ar putea avea efecte serioase asupra sănătății oamenilor și ecosistemelor, avertizează cercetători specializați în somn și ritmuri circadiene.

Președinții a patru societăți științifice internaționale, care reprezintă aproximativ 2.500 de cercetători din peste 30 de țări, se numără printre cei care au ridicat aceste îngrijorări în scrisori adresate Federal Communications Commission (FCC), potrivit The Guardian.

Autoritatea analizează planurile start-up-ului Reflect Orbital, care vrea să lumineze zone ale Pământului pe timpul nopții cu ajutorul unor sateliți reflectorizanți, dar și solicitările SpaceX de a crește masiv numărul de sateliți pe orbita joasă.

„Amploarea propusă a acestor lansări ar însemna o schimbare majoră a mediului natural de lumină pe timp de noapte, la scară planetară”, au transmis reprezentanții mai multor organizații științifice, printre care European Biological Rhythms Society și alte societăți de cronobiologie.

Aceștia avertizează că modificarea ciclului zi-noapte ar putea afecta ceasurile biologice care reglează somnul și secreția de hormoni la oameni și animale, migrația speciilor nocturne, ciclurile sezoniere ale plantelor și ritmurile fitoplanctonului marin, esențial pentru lanțurile trofice din oceane.

„Nu poți pur și simplu să elimini noaptea”

Cercetătorii cer autorităților să facă o evaluare completă a impactului asupra mediului și să impună limite privind reflectivitatea sateliților și nivelul total de lumină artificială pe cerul nopții. Profesorul Charalambos Kyriacou, genetician la Universitatea din Leicester și președinte al EBRS, a declarat: „Spunem doar atât: gândiți-vă bine înainte de a merge mai departe, pentru că efectele pot fi globale, inclusiv asupra securității alimentare. Plantele au nevoie de noapte. Nu poți pur și simplu să o elimini”.

Reflect Orbital vrea să folosească sateliți dotați cu oglinzi mari care să redirecționeze lumina solară către zone de aproximativ 5–6 kilometri lățime, „la cerere”, cu o intensitate reglabilă „de la nivelul unei luni pline până la lumina zilei”. Compania susține că sistemul ar putea prelungi producția de energie solară și ar putea oferi iluminat pentru construcții, intervenții în caz de dezastre sau agricultură, doar în zone aprobate de autoritățile locale.

În paralel, SpaceX a propus lansarea a până la 1 milion de sateliți pentru a crea o rețea uriașă de calcul alimentată cu energie solară, destinată inteligenței artificiale. Compania spune că sistemul ar reduce consumul de energie și necesarul de răcire al centrelor de date de pe Pământ.

Sateliții au crescut deja luminozitatea cerului nocturn cu aproximativ 10%

Ruskin Hartley, directorul organizației non-profit DarkSky International, care a trimis la rândul ei o scrisoare către FCC, a spus: „Idei precum oglinzi pe sateliți care trimit «lumină la cerere» sau mega-constelații de sateliți pentru centre de date AI pot părea science-fiction, dar sunt cât se poate de reale”.

El a adăugat că studiile arată deja că numărul actual de sateliți a crescut luminozitatea cerului nocturn cu aproximativ 10%.

Sateliții afectează cerul nopții în două moduri principale, explică Miroslav Kocifaj, cercetător la Academia Slovacă de Științe din Bratislava. Pe de o parte, apar ca dâre luminoase în imaginile telescoapelor, iar pe de altă parte, lumina reflectată de sateliți și de resturile spațiale face cerul mai luminos.

Modelele sale arată că aceste obiecte adaugă deja între 3 și 8 microcandela pe metru pătrat la luminozitatea cerului. Până în 2035, valoarea ar putea ajunge la 5-19 microcandela, apropiindu-se de limita considerată de astronomi necesară pentru păstrarea unui cer întunecat natural.

Deși această lumină suplimentară este mult sub cea a Lunii, „pot spune cu certitudine că fenomenul este real, global și nu poate fi evitat mutându-te într-o zonă mai izolată. Iar în următorul deceniu va crește semnificativ dacă tendința actuală continuă”, a spus Kocifaj.

Profesorul Tami Martino, de la Universitatea din Guelph și președinte al Societății Canadiene de Cronobiologie, atrage atenția că problema nu este cât de puternică este lumina comparativ cu cea a Lunii, ci dacă organismele vii pot detecta schimbarea.

„Sistemele circadiene sunt sensibile la niveluri de lumină mult mai scăzute decât cele pe care oamenii le percep ca fiind puternice. Dacă cerul nopții devine permanent mai luminos, efectele se pot transmite în întregul ecosistem, în moduri pe care încă nu le înțelegem pe deplin”, a spus ea.

O altă scrisoare, semnată de organizații precum World Sleep Society și European Sleep Research Society, avertizează că „perturbarea ritmului circadian nu este doar un disconfort, ci un mecanism fiziologic care poate duce la consecințe grave asupra sănătății”.

Autorii subliniază că nu se opun inovației spațiale, dar spun că modificarea cerului nocturn trebuie tratată la fel de serios ca alte schimbări majore ale mediului, precum schimbările climatice. „Alternanța dintre lumină și întuneric nu este un detaliu nesemnificativ. Este unul dintre cele mai vechi principii care organizează viața pe Pământ”.

Hartley avertizează că, odată cu creșterea numărului de sateliți, obiectele artificiale în mișcare rapidă ar putea deveni o prezență dominantă pe cerul nopții. „Ar putea exista momente și locuri în care sateliții să fie mai numeroși decât stelele vizibile”, a spus el. Multe păsări și insecte se orientează după stele, iar și experiența oamenilor privind cerul nopții s-ar putea schimba radical.

Planurile Reflect Orbital ar introduce și o nouă formă de poluare luminoasă, ale cărei efecte nu sunt încă bine studiate, inclusiv posibile riscuri pentru siguranța publică, a mai spus Hartley. „Pe măsură ce aceste fascicule se deplasează, există riscul de orbire temporară sau reflexii puternice, mai ales dacă sistemele dau erori. Tocmai astfel de riscuri trebuie analizate atent, motiv pentru care cerem o evaluare completă înainte ca astfel de proiecte să avanseze”.

Reflect Orbital a refuzat să comenteze, iar SpaceX nu a răspuns solicitărilor de reacție.