O cercetătoare din Australia a reuşit să obţină praf cosmic în laborator. Descoperirea ar putea replica modul în care a apărut viaţa

Praful cosmic se formează în mod natural în medii astrofizice extreme, unde moleculele sunt bombardate constant de ioni și electroni. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Linda Losurdo, doctorandă în fizica materialelor și a plasmei la Universitatea din Sydney, Australia, a reușit să reproducă praf cosmic real în laboratorul său din cadrul centrului de cercetare al Facultății de Fizică. Procedând astfel, ea a replicat mecanismele universului, ceea ce va ajuta omenirea să înțeleagă cum a apărut viața pe planeta noastră. Mai mult, munca tinerei doctorande a deschis noi perspective asupra modului în care ingredientele chimice și moleculele complexe necesare vieții s-ar fi putut forma în spațiu, cu mult înainte de existența Pământului.

Linda Losurdo a recreat un mic colț al universului în laboratorul ei, în interiorul unui tub mic, special conceput. Folosind o pompă de vid, a extras aerul din tub, recreând condițiile de vid similare cu cele ale spațiului. Apoi a introdus azot, dioxid de carbon și acetilenă, aceleași gaze care se găsesc în mediile din jurul stelelor și în comete, asteroizi și meteoriți, relatează Corriere della Sera. Amestecul gazos a fost expus la aproximativ 10.000 de volți de potențial electric timp de aproximativ o oră, generând un tip de plasmă și „praful cosmic” asociat, bogat în carbon, hidrogen, oxigen și azot, care sunt esențiale pentru multe substanțe organice esențiale pentru viață.

Rezultatele cercetării au fost publicate în publicaţia „The Astrophysical Journal of the American Astronomical Society”. Praful cosmic se formează în mod natural în medii astrofizice extreme, unde moleculele sunt bombardate constant de ioni și electroni. Oamenii de știință pot identifica acest praf în spațiu deoarece emite un semnal infraroșu distinct : este ca o amprentă care îi dezvăluie structura chimică. Praful produs în experimentele Dr. Losurdo a prezentat aceleași caracteristici infraroșii, confirmând că a găsit direcția corectă și că procesul de laborator reflectă fidel ceea ce se întâmplă în spațiu.

Acest sistem le va permite, evident, oamenilor de știință să studieze praful în laborator, mai degrabă decât în ​​condiții altfel imposibile. Studiul ne-ar putea oferi informații semnificative despre cum se poate forma „praful cosmic carbonic” și ce rol joacă acesta în plasma emisă de stelele gigantice sau găsită în regiunile universului unde se nasc stelele. Acest lucru este crucial pentru înțelegerea mediilor din norii de praf cosmic, unde se crede că au loc procese chimice relevante pentru viață.

Prin analizarea semnăturii sale chimice, am putea chiar înțelege de unde provine un meteorit și ce cale a urmat în existența sa. Pe lângă faptul că oferă informații despre originile vieții, cercetătorii își propun să construiască o bază de date cu toate semnăturile infraroșii diferite obținute din cât mai multe prafuri cosmice create în laborator.

Noua disciplină de studiere a chimiei cosmice merge mult dincolo de simpla observare a stelelor și deschide o nouă fereastră către procesele profunde ale universului.