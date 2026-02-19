O descoperire incredibilă a arheologilor face lumină asupra unui mister vechi de milenii

1 minut de citit Publicat la 23:45 19 Feb 2026 Modificat la 23:45 19 Feb 2026

Ilustrație istorică: Hannibal Barca și armata sa de elefanți trecând Ronul. Foto: Getty Images

Un os de elefant a fost găsit de arheologi în sudul Spaniei, o dovadă că populații de elefanți au existat în istoria străveche a Europei și chiar că aceștia au fost folosiți ca animale de război, relatează BBC.

Existența acestor dovezi arheologice atestă folosirea de către armatele antice a elefanților pe post de animale de război. Conform cercetătorilor, Hannibal, legendarul general cartaginez, avea trupe de elefanți de luptă.

Reprezentările artistice din epocă sugerau că elefanții erau folosiți ca animale de război în luptele cu romanii, însă nu au existat până acum dovezi concludente care să confirme teoriile.

Rămășițele elefanților par acum să fi fost descoperite în apropiere de Cordoba.

„În afară de fildeș, descoperiri de rămășițe ale elefanților în contexte arheologice sunt excepțional de rare”, a transmis echipa de cercetători în articolul lor științific publicat în Journal of Archaeological Science: Reports.

Invazia cu elefanți a lui Hannibal în Italia

Considerat deseori unul dintre cei mai de succes comandanți ai Antichității, Hannibal a condus o mare armată din Cartagina (în Tunisia de astăzi – n. red.) până în Europa, războindu-se cu romanii pentru controlul Mediteranei.

Se crede că a adus soldați și animale din Cartagina, prin teritoriile de astăzi ale Spaniei și Franței, pentru a invada peninsula italică. El ar fi trecut Alpii cu 37 de elefanți în anul 218 î.e.n, în timpul Războaielor Punice (264-241; 218-201; 149-146).

Se crede că rămășițele descoperite acum în Spania aparțin unui animal care a murit înainte să ajungă în zona Alpilor.

Arheologii, conduși de profesorul Rafel M. Martinez Sanchez, au găsit osul elefantului sub un zid colapsat pe situl numit Colina de los Quemados (Dealul Arșilor).

Cercetătorii au folosit instrumente de datare pe bază de carbon pentru a estima cât de vechi este osul.

Rezultatul le-a indicat că el este din perioada Războaielor Punice. Au comparat, de asemenea, osul cu cele similare ale elefanților de astăzi și ale altor mamuți de stepă pentru a afla cărei specie i-a aparținut.