O navă romană uriașă, veche de 2.000 de ani, a fost găsită întâmplător în Marea Ionică

Strategia a fost una clară: protejarea sitului de jafuri și menținerea intactă a epavei. Foto: Getty Images

Nu în fiecare zi dai peste un „gigant” vechi de două milenii în timpul unei patrulări de rutină. Totuși, exact acest lucru s-a întâmplat în iunie 2025, când echipamentele de ultimă generație ale Gărzii Financiare italiene au detectat o anomalie pe fundul Mării Ionice. Investigațiile ulterioare au confirmat: era vorba despre epava unei nave de mari dimensiuni din epoca romană, potrivit lecceprima.it.

Descoperirea și „pactul tăcerii”

Timp de mai multe luni, autoritățile au păstrat tăcerea totală asupra descoperirii. Strategia a fost una clară: protejarea sitului de jafuri și menținerea intactă a epavei. În acest interval, scafandrii nucleului special din Taranto au confirmat existența unui important cargou de amfore, în timp ce unitatea navală din Gallipoli a supravegheat permanent zona.

780.000 de euro pentru readucerea istoriei la suprafață

Secretul a început să fie dezvăluit odată cu alocarea unor fonduri substanțiale. Consiliul Superior al Patrimoniului Cultural a aprobat finanțarea în valoare de 780.000 de euro, destinată cercetării și securizării sitului.

Banii vor permite organizarea unei intervenții complexe de arheologie subacvatică și restaurare, transformând o simplă anomalie radar într-o descoperire majoră pentru istoria navigației romane.

Operațiunea face parte dintr-un protocol semnat în iulie 2025 între ministrul Culturii, Alessandro Giuli, și comandantul general al Gărzii Financiare, Andrea De Gennaro. Descoperirea nu este un caz izolat, ci vine după succesul recuperărilor arheologice realizate anterior în apele din apropierea localității Ugento, confirmând eficiența unui model care îmbină protecția teritoriului cu cercetarea științifică.

Tehnologie de ultimă oră și arheologie subacvatică

În perioada următoare, specialiștii vor demara operațiuni conforme cu standardele Convenției UNESCO privind protecția patrimoniului cultural subacvatic. Acestea includ cartografierea 3D a epavei, analiza încărcăturii și a structurii navei, recuperarea artefactelor și aplicarea unor proceduri delicate de conservare.