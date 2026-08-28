O placă de perete de 2 dolari ar putea salva rețelele 6G. Cum rezolvă problema semnalului care nu trece prin pereți

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Rețelele 6G ultrarapide au o problemă majoră: semnalul trece cu greu prin bariere fizice. Dar oamenii de știință au inventat o placă de perete de 2 dolari care ar putea rezolva asta, scrie Live Science.

Viitoarele rețele 6G promit viteze amețitoare, dar există un impediment. Canalele wireless pe care se vor baza acestea nu pot trece prin pereți. Acum însă, inginerii au conceput o soluție ocolitoare care ar putea rezolva unul dintre cele mai mari obstacole ale acestei tehnologii.

Următoarea generație de tehnologie pentru rețelele celulare se va sprijini masiv, potrivit așteptărilor, pe undele milimetrice – o fâșie din spectrul electromagnetic care poate transporta cantități uriașe de date, dar cu lungimi de undă atât de mici încât trec cu greu prin obiecte solide, precum pereții și mobila.

E cu totul altceva decât semnalele de frecvență mai joasă folosite de Wi-Fi și de rețelele celulare mai vechi, cum ar fi 5G și 4G, care traversează obstacolele mult mai ușor. Rezultatul este o acoperire de interior cu multe „găuri” – un obstacol serios pentru orice tehnologie care depinde de undele milimetrice.

Inginerii cred însă că au găsit o soluție ieftină, sub forma unor plăci subțiri, printate 3D, care reflectă semnalul milimetric în jurul obstacolelor, în loc să încerce să-l împingă prin ele. Cercetătorii și-au descris tehnologia, botezată „FlowForm”, într-un nou studiu publicat pe 11 august în revista Association for Computing Machinery. Ei și-au prezentat concluziile și pe 19 august, la conferința ACM SIGCOMM 2026 de la Denver.

6G reflectat

6G, care ar urma să fie lansat în anii 2030, promite o viteză maximă teoretică de transfer de date de până la 1 terabit pe secundă – de aproximativ 3.000 de ori mai rapidă decât viteza medie a rețelelor 5G. Dar, înainte ca tehnologia să poată fi introdusă, trebuie rezolvate probleme precum blocarea semnalului wireless de către barierele fizice.

Fiecare placă, de 15 pe 15 centimetri, este umplută cu mii de microstructuri concepute special, mai mici decât lungimile de undă în sine. Aceste elemente redirecționează pasiv semnalele care ajung la ele, în anumite direcții.

Odată fabricate și montate pe suprafețe, plăcile nu au nevoie de sursă de alimentare, de cabluri sau de actualizări de software. Trebuie doar fixate pe un perete sau pe un tavan.

Plăcile FlowForm îndeplinesc două roluri diferite, inspirate de felul în care pâraiele mici se varsă în râuri, doar că invers: unele plăci transmit semnalul în lanțuri lungi, „principale”, de-a lungul unei încăperi și în jurul obstacolelor, în timp ce altele îl „revarsă” în exterior, împrăștiind acoperirea către zonele în care se află, de fapt, oamenii.

„Munca noastră demonstrează că un ansamblu de suprafețe pasive poate face rețelele pe unde milimetrice robuste în medii din lumea reală”, a declarat, într-un comunicat, Xinyu Zhang, profesor de inginerie electrică și computerizată la Universitatea California din San Diego și coautor al studiului.

Testate în cinci medii reale de interior, plăcile aproape au dublat vitezele medii de transfer de date și au mai mult decât dublat suprafața de acoperire în spațiile dificile, spun cercetătorii.

Printre acestea s-au numărat birouri aglomerate și încăperi cu configurații incomode, iar performanța a fost la același nivel cu cea a celei mai bune soluții existente astăzi pentru această problemă – așa-numitele suprafețe inteligente reconfigurabile active.

Aceste sisteme folosesc panouri alimentate electric, cu direcționare electronică, ce pot costa mii de dolari bucata, spun cercetătorii. Noile plăci, în schimb, costă în jur de 2 dolari fiecare.

Sistemul funcționează și pentru oamenii aflați în mișcare, mai spun cercetătorii. Punctele de acces wireless caută deja de mai multe ori pe secundă cea mai bună cale de semnal, iar cu plăci care acoperă o încăpere din mai multe unghiuri există aproape întotdeauna o cale reflectată bună, indiferent unde se află persoana. Asta înseamnă că plăcile se integrează în rețelele existente fără să fie nevoie de hardware sau software nou.

Cercetătorii au depus o cerere provizorie de brevet și au spus că sunt deschiși la parteneriate cu firme interesate să aducă plăcile pe piață.