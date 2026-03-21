Oamenii de știință au descoperit o lume genetică total necunoscută în apele Antarcticii

Cel puțin o treime dintre genele identificate în studiu nu apar în bazele de date existente. Foto: Getty Images

Un studiu recent a scos la iveală o diversitate genetică surprinzătoare în apele Oceanului Antarctic. Această zonă uriașă are un rol foarte important în reglarea climei globale, în mare parte datorită unor organisme microscopice numite plancton, care absorb cantități mari de carbon din atmosferă, scrie EurekAlert.

Rezultatele cercetării au fost publicate pe 9 martie în revista Nature Communications și reprezintă cel mai amplu studiu de până acum asupra ADN-ului asociat acestor microorganisme. Analiza ar putea ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine cum influențează aceste forme de viață schimbările climatice.

Proiectul este rezultatul a aproape zece ani de cercetări coordonate de biochimistul Nicolas Cassar de la Universitatea Duke, împreună cu specialiști de la Institutul European pentru Studii Marine și alți colaboratori internaționali.

Oceanul Antarctic are o importanță majoră pentru planeta noastră, deoarece absoarbe o cantitate foarte mare de căldură și dioxid de carbon din atmosferă. Tocmai de aceea cercetătorii au vrut să afle mai multe despre microorganismele care trăiesc acolo și despre rolul lor în ciclul carbonului.

Printre aceste organisme se numără fitoplanctonul, un tip de plancton microscopic care realizează aproximativ jumătate din procesul de fotosinteză de pe Pământ. Practic, aceste organisme absorb cantități uriașe de dioxid de carbon din atmosferă.

Pentru studiu, echipa a analizat ADN-ul din probe de apă colectate din diferite zone ale Oceanului Antarctic, în timpul unei expediții de trei luni desfășurate între sfârșitul anului 2016 și începutul lui 2017. După secvențierea ADN-ului, cercetătorii au comparat rezultatele cu baze de date genetice existente și au grupat microorganismele în funcție de asemănările genetice, inclusiv de modul în care sunt adaptate la temperaturile foarte scăzute.

O lume complet necunoscută

Rezultatele au fost surprinzătoare: cel puțin o treime dintre genele identificate nu apar în bazele de date existente. Acest lucru arată cât de puțin se știe încă despre viața microscopică din oceanele planetei.

Studiul mai arată că microorganismele nu sunt distribuite uniform în Oceanul Antarctic. Ele formează ecosisteme distincte, influențate de curenții oceanici. Unele trăiesc în apele reci de la suprafață, în timp ce altele se găsesc în straturile adânci ale oceanului.

Următorul pas pentru cercetători este să analizeze mai atent această diversitate genetică recent descoperită, pentru a înțelege mai bine modul în care aceste microorganisme influențează clima și cum sunt, la rândul lor, afectate de schimbările climatice.