Premieră națională la Sibiu: Cea mai veche grădină zoologică din România a introdus un ghid cu IA pentru fiecare animal

Totul funcționează extrem de simplu: la intrare și la fiecare spațiu amenajat sunt afișate coduri QR. Foto: Captură Antena 3 CNN

Cea mai veche grădină zoologică din România face un pas în viitor. Grădina Zoologică Sibiu introduce, în premieră națională, un ghid vocal bazat pe inteligență artificială, un sistem complet gratuit, prin care vizitatorii pot purta o conversație reală despre exemplarele din fața lor. Este suficient un telefon mobil pentru a scanda un cod QR.

O plimbare printre cele peste 300 de animale de la Zoo Sibiu a devenit o experiență cu totul inedită. Clasicele panouri informative sunt acum dotate cu inteligenţă artificială, iar vizita la grădina zoologică se transformă într-un dialog în timp real.

Totul funcționează extrem de simplu: la intrare și la fiecare spațiu amenajat sunt afișate coduri QR. Odată scanate, vizitatorii pot afla orice despre animale.

„Cu ajutorul telefoanelor inteligente, scanăm codul QR afișat în dreptul fiecărui animal, iar, pe baza inteligenței artificiale, aflăm informații suplimentare față de cele expuse pe panoul informativ. Astfel, orice persoană care dorește să afle detalii în plus, precum cât trăiește animalul, ce mănâncă sau alte informații despre acesta, poate adresa orice întrebare ghidului audio, iar, cu ajutorul AI-ului, va primi răspunsurile dorite”, a explicat Liviu Todescu, reprezentantul Grădinii Zoologice Sibiu.

Spre deosebire de ghidurile audio clasice, care redau un text preînregistrat, noul sistem se adaptează instantaneu curiozității fiecărui vizitator, fie el copil sau adult.

„Mi se pare foarte interesant și mai ales pentru copii, pentru că de multe ori mergi într-o grădină zoologică și doar te uiți la animale și nu cred că stă nimeni să citească panourile”, spune o femeie.

„Mi se pare o idee excelentă pentru a afla mai multe despre fiecare animal în parte și, ce să spun, sper să se extindă în toate grădinile zoologice din România”, adaugă un bărbat.

Implementat oficial după o perioadă de testare, sistemul este complet gratuit. Nu este, de altfel, o premieră izolată pentru Sibiu. Un sistem similar de interacțiune bazat pe inteligență artificială a fost introdus recent și la Muzeul Brukenthal.