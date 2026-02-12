Punctul fără întoarcere: Omenirea se apropie de un „Pământ-seră” scăpat de sub control

Cercetătorii susțin că publicul și factorii de decizie politică nu sunt, în mare parte, conștienți de riscul depășirii acestui punct fără întoarcere. sursa foto: Getty

Continuarea încălzirii globale ar putea declanșa puncte critice ale sistemului climatic, care la rândul lor ar genera o reacție în lanț de alte puncte critice și bucle de feedback. Un astfel de proces ar bloca planeta într-o nouă stare climatică de tip „Pământ-seră”, mult mai severă decât creșterea de 2–3°C spre care se îndreaptă în prezent lumea. Clima ar deveni radical diferită de condițiile relativ stabile din ultimii 11.000 de ani, perioadă în care s-a dezvoltat întreaga civilizație umană, relatează The Guardian.

La doar 1,3°C de încălzire globală în ultimii ani, fenomenele meteo extreme fac deja victime și distrug mijloace de trai în întreaga lume. La o creștere de 3–4°C, „economia și societatea vor înceta să funcționeze așa cum le cunoaștem”, au avertizat oamenii de știință săptămâna trecută, însă un „Pământ-seră” ar fi și mai devastator.

Cercetătorii susțin că publicul și factorii de decizie politică nu sunt, în mare parte, conștienți de riscul depășirii acestui punct fără întoarcere. Ei spun că trag acest semnal de alarmă deoarece, deși reducerea rapidă și imediată a utilizării combustibililor fosili este dificilă, revenirea dintr-o traiectorie spre un „Pământ-seră” ar deveni probabil imposibilă, chiar dacă emisiile ar fi reduse ulterior drastic.

Dr. Christopher Wolf, cercetător la Terrestrial Ecosystems Research Associates din SUA, a explicat că este dificil de anticipat momentul exact în care vor fi declanșate aceste puncte critice, motiv pentru care prudența este esențială.

Wolf face parte dintr-o echipă de cercetare care îi include pe profesorul Johan Rockström de la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic din Germania și pe profesorul Hans Joachim Schellnhuber de la Institutul Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate din Austria.

„Depășirea chiar și a unora dintre aceste praguri ar putea angaja planeta pe o traiectorie de tip Pământ-seră”, a declarat Wolf. „Factorii de decizie și publicul larg rămân în mare parte neconștienți de riscurile generate de ceea ce ar fi, în esență, o tranziție fără întoarcere”.

„Este probabil ca temperaturile globale să fie deja la fel de ridicate sau chiar mai ridicate decât în orice moment din ultimii 125.000 de ani și ca schimbările climatice să avanseze mai rapid decât au anticipat mulți oameni de știință”, mai crede omul de știință.

De asemenea, este probabil ca nivelurile de dioxid de carbon să fie cele mai ridicate din cel puțin ultimii două milioane de ani.

„Știm că ne asumăm riscuri profunde pe actuala traiectorie climatică, pe care nu o putem exclude ca posibilă cale către o stare mult mai puțin locuibilă a climei pentru noi. Totuși, nu este nevoie să ajungem la un Pământ-seră pentru a exista riscuri majore pentru umanitate și societățile noastre – acestea vor fi deja prezente dacă continuăm către o încălzire globală de 3°C”, a declarat profesorul Tim Lenton, expert în puncte critice climatice la Universitatea Exeter din Marea Britanie.

Analiza, publicată în revista One Earth, sintetizează cercetări recente privind buclele de feedback climatic și 16 elemente de tip „punct critic”.

Acestea includ calotele de gheață din Groenlanda și Antarctica, ghețarii montani, gheața marină polară, pădurile subarctice și permafrostul, pădurea amazoniană și circulația meridională atlantică (AMOC) – un sistem de curenți oceanici care influențează puternic clima globală.

Potrivit cercetătorilor, procesul de destabilizare ar putea fi deja în curs în Groenlanda și Antarctica de Vest, iar permafrostul, ghețarii montani și pădurea amazoniană par să se afle la limită.

„Cercetările arată că mai multe componente ale sistemului Pământului ar putea fi mai aproape de destabilizare decât se credea anterior”, au concluzionat ei. „Deși riscul exact este incert, este clar că angajamentele actuale privind acțiunea climatică sunt insuficiente”.

„AMOC prezintă deja semne de slăbire, iar acest lucru ar putea crește riscul de degradare a pădurii amazoniene. Carbonul eliberat în urma degradării Amazonului ar amplifica și mai mult încălzirea globală și ar interacționa cu alte bucle de feedback. Trebuie să acționăm rapid, pentru că oportunitățile noastre, care se reduc rapid, de a preveni rezultate climatice periculoase și imposibil de gestionat sunt pe cale să dispară”, a declarat profesorul William Ripple, de la Universitatea de Stat din Oregon, care a coordonat analiza.

Oamenii de știință au avertizat încă din 2018 asupra posibilității unui „Pământ-seră”. În acest scenariu, temperatura globală ar rămâne semnificativ peste pragul de 4°C față de nivelurile preindustriale timp de mii de ani, determinând o creștere masivă a nivelului mărilor care ar inunda orașele de coastă.

La acel moment, cercetătorii afirmau că „impactul unei traiectorii de tip Pământ-seră asupra societăților umane ar fi probabil masiv, uneori brusc și, fără îndoială, perturbator”.