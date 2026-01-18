Structura subterană misterioasă descoperită în Peru confirmă un secret antic transmis din generație în generație

Căi subterane secrete și labirinturi Chinkana din Zona X din Cusco, lângă Cetatea Incașă Sacsayhuama. Sursa foto: Getty Images

Un secret legendar al incașilor, ascuns sub unul dintre cele mai vizitate orașe din America de Sud, a fost confirmat recent de arheologi, a relatat Daily Galaxy. Şi asta pentru că zvonurile vechi de secole legate de o structură subterană misterioasă din Peru, considerate până acum simple mituri, sunt susținute în prezent de dovezi științifice.

Structura subterană din Peru confirmă un secret antic al incașilor

Potrivit sursei citate, sub străzile pavate cu piatră din Cusco, un oraș încărcat cu secole de istorie andină și colonială, cercetătorii au identificat ceea ce ar putea fi cea mai importantă descoperire incașă din ultimii ani. Timp de decenii, au circulat povești neconfirmate despre o rețea de tuneluri care s-ar întinde sub vechea capitală a Imperiului Inca. Aceste relatări au fost adesea puse pe seama miturilor sau respinse drept exagerări coloniale, în ciuda mărturiilor locale persistente.

În întreaga comunitate arheologică din regiunile înalte ale Americii de Sud, întrebarea persista: dacă incașii au stăpânit arta terasării, hidraulica și construcțiile monumentale din piatră, ar fi putut ei să își extindă viziunea arhitecturală și în subteran? Investigațiile anterioare din regiune au descoperit peșteri rituale și camere subterane, dar niciuna nu a confirmat existența unui pasaj continuu la scară urbană – de dimensiunea unui oraș.

Aflat la 3.400 de metri altitudine, Cusco este vizitat anual de 2 milioane de turişti. Sursa foto: Getty Images

Ulterior, a apărut o succesiune de indicii care se suprapuneau. Este vorba despre texte religioase din secolul al XVII-lea, anomalii în studiile topografice, un tipar de goluri inexplicabile sub situri-cheie de patrimoniu. Privite separat, fiecare dintre ele era neconcludentă. Împreună, însă, ofereau o adevărată hartă de orientare.

În prezent, o echipă arheologică din Peru a raportat dovezi verificate ale existenței unei mari structuri subterane sub orașul Cusco, care leagă importante situri ceremoniale incașe. Implicațiile depășesc cu mult urbanismul sau arhitectura. Ele ar putea schimba modul în care este înțeleasă concepția incașilor despre puterea spațială și mobilitatea în nucleul imperiului lor.

Tunelul leagă situri incașe-cheie din centrul orașului Cusco

Arheologul Jorge Calero Flores a anunțat descoperirea într-un briefing public, oferind detalii despre un coridor principal care se întinde pe mai mult de 1,6 kilometri sub districtul istoric al orașului Cusco, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Daily Galaxy. Tunelul pare să lege Coricancha sau Templul Soarelui, de complexul fortăreței Sacsayhuamán, situat la marginea nordică a orașului. Ambele au fost centre esențiale ale religiei de stat și ale puterii politice incașe înainte de cucerirea spaniolă din secolul al XVI-lea.

Pasajul este flancat de trei ramificații laterale, care duc spre Biserica San Cristóbal, o zonă din apropierea fortăreței, și cartierul Callispuquio, potrivit concluziilor prezentate de echipa de cercetare. Structura are aproximativ 2,6 metri lățime și 1,6 metri înălțime, ceea ce sugerează că a fost proiectată pentru deplasarea oamenilor, nu pentru depozitare sau drenaj.

Biserica San Cristóbal din Cusco, fosta capitală a Imperiului Inca. Sursa foto: Getty Images

Arheologul Jorge Calero Flores a mai declarat că dimensiunile sunt compatibile cu utilizarea lecticilor, ceea ce indică faptul că tunelul ar fi putut fi folosit pentru transportul persoanelor cu statut înalt.

Echipa din Peru a utilizat prospecțiuni acustice – o tehnică ce detectează golurile subterane prin măsurarea reflexiilor undelor sonore – pentru a localiza segmentele potențiale ale tunelului. Acestea au fost apoi cartografiate cu ajutorul radarului de penetrare a solului (GPR).

Potrivit publicației Popular Mechanics, această metodă le-a permis cercetătorilor să realizeze o reprezentare tridimensională a structurii fără a afecta suprafața sau siturile de patrimoniu adiacente.