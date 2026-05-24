Un caiet din secolul al XIII-lea, perfect lizibil după sute de ani, era aruncat într-o toaletă medievală din Germania

Caietul datează din perioada secolelor XIII–XIV și a fost conservat remarcabil.

În timpul lucrărilor arheologice realizate pentru construirea noului sediu administrativ al orașului Paderborn, din landul german Renania de Nord-Westfalia, cercetătorii au făcut o descoperire considerată excepțională pentru arheologia medievală europeană: un caiet din lemn, piele și ceară, vechi de aproximativ 700–800 de ani, găsit aproape intact într-o latrină medievală, potrivit labrujulaverde.com.

Artefactul a fost descoperit de o echipă specializată care lucra sub supravegherea organizației Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Potrivit arheologilor, este singurul exemplar complet de acest tip descoperit până acum în Renania de Nord-Westfalia.

Caietul datează din perioada secolelor XIII–XIV și a fost conservat remarcabil datorită mediului umed și lipsei de oxigen din subsolul orașului. Deși ideea poate părea surprinzătoare, specialiștii spun că latrinele medievale sunt adesea adevărate „capsule ale timpului”, capabile să păstreze materiale organice extrem de fragile.

Caietul conține zece pagini din tăblițe de lemn acoperite cu ceară

Obiectul are aproximativ 10 pe 7,5 centimetri și conține zece pagini din tăblițe de lemn acoperite cu ceară. Opt dintre ele sunt ceruite pe ambele fețe, iar primele și ultimele doar pe o singură parte. Caietul este protejat de un mic înveliș din piele, prevăzut cu clapetă.

Restauratoarea Susanne Bretzel a explicat că obiectul a ajuns în laborator acoperit de pământ umed și emana încă un miros puternic din cauza perioadei îndelungate petrecute în latrină. Cu toate acestea, interiorul a rămas aproape neatins. Lemnul nu s-a deformat, iar scrisul realizat cu un instrument metalic sau din os pe stratul de ceară a rămas vizibil chiar și după secole.

Textul este redactat în limba latină, iar analiza paleografică indică faptul că toate notițele aparțin aceleiași persoane. Scrisul apare însă în direcții diferite, în funcție de modul în care era ținut caietul, ceea ce sugerează o utilizare practică, de zi cu zi.

Dovezi clare că proprietarul caietului făcea parte din elita bogată a orașului medieval

Arheologul municipal Sveva Gai consideră că obiectul ar fi putut aparține unui negustor din Paderborn, care îl folosea pentru a nota tranzacții comerciale și observații personale. În Evul Mediu, comercianții făceau parte dintre puținii oameni care știau să scrie și să citească.

Specialiștii cred că obiectul a ajuns accidental în latrină. În plus, coperta decorată cu motive florale în formă de crin indică faptul că era un bun valoros. Simbolul crinului era asociat în epocă cu puritatea, autoritatea regală și protecția divină.

Cercetătorii spun că tăblițele păstrează nu doar ultimele înscrisuri, ci și texte mai vechi, șterse prin netezirea cerii pentru a reutiliza suprafața. Echipa LWL intenționează acum să folosească tehnologii digitale de înaltă rezoluție pentru a separa straturile de scriere și a recupera toate notițele ascunse.

Procesul de restaurare ar putea dura până la un an. Până atunci, lemnul și pielea sunt păstrate în apă distilată pentru a preveni deteriorarea.

În aceeași latrină au mai fost descoperite recipiente medievale, cuțite, fragmente textile, ceramică și bucăți de coșuri împletite. Printre cele mai surprinzătoare descoperiri se numără fragmente de mătase tăiate în bucăți dreptunghiulare. Restauratorii cred că acestea proveneau din haine luxoase și au fost refolosite drept hârtie igienică după ce nu au mai putut fi purtate.

Arheologii spun că acest detaliu oferă încă o dovadă că proprietarul caietului făcea parte din elita bogată a orașului medieval.

După finalizarea restaurării, caietul medieval va fi expus la LWL Museum in der Kaiserpfalz.