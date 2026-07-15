Un "experiment interzis", două pariuri îndrăznețe și specia invazivă care face ravagii în Marile Lacuri

Chișcarul de mare este un peşte ciclostom primitiv, asemănător anghilei. Sursa foto: T. Lawrence/GLFC/Facebook/Great Lakes Fishery Commission

Politicienii americani au primit recent un vechi dușman la Capitoliu, relatează CNN. Șase exemplare de chișcar de mare au fost aduse din regiunea Marilor Lacuri pentru a le reaminti decidenților de amenințarea reprezentată de această specie invazivă. Supranumit "peştele vampir", acesta este ușor de recunoscut după corpul cilindric, fără fălci, cu o gură ca un disc plină de dinți și lipsa înotătoarelor perechi.

Cei şase "oaspeți" şi-au arătat dinții în fața camerelor de filmat și au pozat alături de parlamentari din state precum Florida și California. Nu au existat strângeri de mână, însă una dintre creaturile marine s-a prins cu gura de palma congresmanului Bill Huizenga, conform sursei citate. "Cu siguranță îți atrage atenția", a declarat reprezentantul statului Michigan.

Chișcarul de mare sau "lampreda", cum îi spun manualele nu are fălci. Aşa cum se poate observa în imagine, gura sa este rotundă, ca o ventuză, plină de dinți așezați în cercuri, ca niște inele. Iar când și-i arată, se lipește de un alt pește și nu-i mai dă drumul, hrănindu-se cu sângele acestuia.

Într-un Congres măcinat de diviziuni la fel de profunde și de glaciale precum Marile Lacuri, republicanii și democrații sunt de acord asupra unui lucru: "peştele vampir" trebuie eliminat.

"Am fost implicat în politică, într-o formă sau alta, toată viața mea. Eu nu am mai întâlnit niciodată o problemă care să unească oamenii în acest fel", a spus Greg McClinchey, director pentru politici și afaceri legislative în cadrul Comisiei pentru Pescuit din Marile Lacuri (Great Lakes Fishery Commission – GLFC).

Evenimentul organizat în luna iunie a fost cel mai recent dintr-o serie inițiată de GLFC pentru a le reaminti factorilor de decizie că această amenințare este ținută sub control doar datorită finanțării guvernamentale asigurate atât de Statele Unite, cât și de Canada.

Specia invazivă, originară din Oceanul Atlantic, afectează ecosistemul Marilor Lacuri încă de la pătrunderea sa în Lacul Ontario, la mijlocul secolului al XIX-lea, extinzându-se ulterior către Marile Lacuri Superioare în anii 1920. Invazia a avut un impact devastator asupra populațiilor de păstrăv, somon și coregon din regiune.

Chișcarul de mare și-a câștigat pe bună dreptate reputația de "vampir" al apelor. Este un parazit care se fixează de pești cu ajutorul gurii sale în formă de ventuză, prevăzută cu inele de dinți. Nu consumă carnea victimei, ci îi aspiră sângele și fluidele corporale, lăsând în urmă doar o carcasă. Un singur chișcar de mare poate consuma aproximativ 18 kilograme de pește în decurs de 12 - 18 luni, iar o femelă poate depune până la 100.000 de ouă într-un singur sezon de reproducere.

Comisia pentru Pescuit din Marile Lacuri a fost înființată în baza unui tratat semnat de Statele Unite și Canada în 1954, inclusiv pentru a combate problema chișcarului de mare.

Un progres major a fost obținut în 1957, odată cu dezvoltarea unui compus chimic numit TFM (3-trifluorometil-4-nitrofenol), care distruge larvele de chișcar de mare fără a afecta majoritatea speciilor native de pești.