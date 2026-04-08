Un milion de sateliți noi ar putea transforma în curând noaptea în zi pe Pământ. Două proiecte care pot schimba complet lumea

Un val fără precedent de sateliți ar putea transforma, în viitorul apropiat, noaptea în zi pe Pământ. Două inițiative private - planurile SpaceX de a lansa până la un milion de sateliți și proiectul Reflect Orbital de a reflecta lumina solară înapoi spre planetă - ridică semne serioase de întrebare cu privire la viitorul cerului nocturn.

Pentru viața de pe Pământ, care depinde de ciclul tradițional zi-noapte, acest lucru ar putea fi dezastruos, spun experții, potrivit Northeastern Global News.

„În locuri precum orașele, unde noaptea nu mai există în sensul tradițional, multe specii chiar au dificultăți”, a spus Anncy Thresher, profesor asistent de politici publice, afaceri urbane și filosofie la Universitatea Northeastern, care se concentrează pe probleme de mediu. „Știm că acest lucru este adevărat doar din cauza iluminatului stradal și a luminilor generate de activitatea umană obișnuită, darămite dacă direcționezi un fascicul de lumină solară către anumite zone”.

Schimbarea radicală a cerului nopții, lucru pe care aceste proiecte îl vor face, va afecta toate formele de viață de pe Pământ, de la oameni la plante.

Dacă va fi aprobat de Comisia Federală pentru Comunicații (FCC), Reflect Orbital intenționează să lanseze 50.000 de sateliți care ar reflecta raze de lumină solară înapoi către zone țintite de pe Pământ până în 2035. Compania susține că tehnologia sa ar putea fi folosită pentru a extinde producția de energie solară, a prelungi sezoanele agricole și chiar pentru a înlocui iluminatul stradal în orașe. Reflect Orbital nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Între timp, SpaceX, compania spațială comercială a lui Elon Musk, speră ca cei 1 milion de sateliți ai săi să funcționeze ca centre de date plutitoare. Acest număr este de peste 70 de ori mai mare decât numărul de sateliți care orbitează în prezent Pământul, o cantitate „complet fără precedent” de obiecte în spațiu, a spus Thresher. SpaceX nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Adăugarea unor noi surse de lumină pe cerul nopții ar putea perturba modelele de migrație și ritmurile circadiene ale speciilor din întreaga lume, a spus Anncy Thresher.

Cine are jurisdicție în spațiu

Problema fundamentală este că „nu este clar cine are jurisdicție în spațiu”, a spus Thresher. Iar cursa spațială modernă rămâne una cu puține limite pentru companiile private care visează să ajungă în necunoscut.

Tratatul privind spațiul cosmic din 1967 și Acordurile Artemis din 2020 sunt singurele două cadre reale de reglementare care stabilesc modul în care guvernele și companiile pot opera în spațiu. În această etapă incipientă a lansărilor comerciale, niciunul dintre acorduri nu impune prea multe obligații companiilor. În ultimul an, administrația Trump a redus chiar nivelul de supraveghere asupra operațiunilor spațiale, într-o încercare de a „asigura superioritatea spațială a Americii”.

În acest context neclar, Thresher se întreabă dacă eforturile companiilor private de a găsi „o soluție în căutarea unei probleme” merită costul biologic și astronomic.

De exemplu, păsările folosesc stelele pentru a se orienta și pentru a-și determina rutele de migrație. Adăugarea mai multor „stele” va perturba aceste comportamente biologice înnăscute, cu rezultate dezastruoase, a spus Tiffany Nichols, profesor asistent de istorie și inginerie civilă și de mediu la Northeastern. Nichols a fost și co-președinte al Comitetului Societății Astronomice Americane pentru Protecția Astronomiei și a Mediului Spațial.

„Observăm o creștere a mortalității păsărilor, pentru că acestea încep să se ciocnească de diferite obiecte, neputând distinge între ceea ce este real și ceea ce este artificial”, a spus Nichols.

Polenizatorii, precum albinele, vor fi de asemenea profund afectați de crearea unei cantități mai mari de lumină artificială. Deși mici, aceste creaturi sunt esențiale pentru ecosistemele din întreaga lume.

„Aceste insecte sunt extrem de sensibile la lumină, astfel încât chiar și dacă sursa este în spațiu, le poate afecta nivelul de polenizare”, a spus Nichols. „Începem deja să observăm o scădere a populației de flori. Dacă afectezi polenizarea, apare un efect în lanț asupra întregului ecosistem, pentru alte plante și polenizatori”.

Aceste efecte vor afecta și oamenii, nu doar din punct de vedere biologic.

Ochiul uman este conceput pentru a vedea mai clar în condiții de lumină scăzută, a spus Nichols. Cu cât există mai multă lumină, chiar și de la sateliți, cu atât este mai dificil pentru ochi să se adapteze în medii întunecate, întrucât „nu mai putem vedea obiectele la fel de bine ca atunci când fundalul este cu adevărat mai întunecat sau slab iluminat”.

Astronomii, precum Nichols, sunt tot mai îngrijorați că mii de sateliți noi ar putea afecta grav capacitatea umanității de a studia cosmosul.

Lumina generată de acești sateliți, în special de cei ai Reflect Orbital, ar „orbi” practic numeroasele telescoape puternice de la sol pe care oamenii de știință le folosesc, a spus Nichols.

Societatea Astronomică Americană (AAS) a depus deja o petiție la FCC pentru a respinge proiectul de sateliți al Reflect Orbital. Societatea susține că 80.000 de sateliți, puțin peste cât plănuiește compania, ar reduce capacitatea de a observa porțiuni vaste ale cerului nopții.

„Dacă îți ridici degetul și privești cerul nopții în spatele lui, probabil există 80.000 dintre cele mai vechi galaxii în acea zonă”, a spus Nichols. „Așadar, dacă un singur pixel este acoperit, acoperim secole, decenii, ere întregi de istorie și cosmologie”.

Fără intervenție, incapacitatea de a vedea stelele va continua să aibă efecte în lanț, a spus Thresher. Culturile din întreaga lume folosesc stelele pentru orientare. Fermierii folosesc ciclurile tradiționale zi-noapte pentru a decide când să planteze culturile.

„Practic, fiecare comunitate, fiecare cultură de pe Pământ a privit cerul și are povești, constelații, istorii și tradiții asociate cu cerul nopții”, a spus Thresher. „Pierderea acestora este dificilă și reprezintă o barieră în capacitatea noastră de a ne vedea ca parte a unui univers mai mare”.