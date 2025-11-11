Un nou medicament pentru colesterolul „rău” ar putea schimba viaţa a milioane de pacienţi

2 minute de citit Publicat la 13:56 11 Noi 2025 Modificat la 13:56 11 Noi 2025

Nivelurile ridicate de colesterol sunt o cauză directă a atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebraleFoto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un nou medicament pentru scăderea colesterolului, numit enlicitid, este pe cale să schimbe totul, pentru că promite să reducă nivelul de colesterol „rău” prin inhibarea proteinei PCSK9 care reglează metabolismul colesterolului. În plus un singur comprimat pe zi este suficient.

Acest aspect a fost confirmat de studiile prezentate la Congresul Asociației Americane a Inimii din New Orleans. Scopul este prevenirea tot mai mare a infarctului miocardic și a accidentelor vasculare cerebrale.

Această perspectivă revoluționară a fost deschisă de studiile de fază 3, cunoscute sub numele de CORALreef Lipids și CORALreef HeFH, bazate pe utilizarea noii molecule numite enlicitid. Tratamentul a demonstrat, de fapt, o reducere semnificativă statistic și relevantă clinic a colesterolului LDL după doar 24 de săptămâni, menținând rezultatele chiar și după un an. Mai exact, reducerea acestui colesterol „rău” după 52 de săptămâni a fost de 47,6% comparativ cu un placebo.

Evaluările specialiștilor

„Enlicitid a demonstrat reduceri semnificative statistic și relevante clinic ale colesterolului LDL, cu un profil de siguranță comparabil cu placebo, evidențiind potențialul revoluționar al acestui inhibitor oral”, a comentat pentru La Repubblica, Gaetano De Ferrari , investigator principal al studiului și director al departamentului de Cardiologie de la Universitatea din Torino, Spitalul Molinette.

Această descoperire deschide perspective importante pentru a ajuta numeroși pacienți care nu își pot atinge obiectivele prestabilite: în ciuda disponibilității terapiilor hipolipemiante, cum ar fi statinele și inhibitorii injectabili de PCSK9, majoritatea pacienților care suferă de boli cardiovasculare aterosclerotice nu își pot reduce nivelul de colesterol LDL și nu pot atinge pragul ideal.

Cum funcționează medicamentul

„Acest enlicitid reprezintă o abordare inovatoare a inhibării PCSK9 în terapia hipolipemiantă: este prima macropeptidă orală concepută pentru a oferi eficacitatea și specificitatea anticorpilor monoclonali anti-PCSK9 într-un comprimat simplu, deschizând noi perspective pentru tratamentul personalizat al pacienților cu risc cardiovascular ridicat”, a explicat Alberico Luigi Catapano , președintele SISA, Societatea Italiană pentru Studiul Aterosclerozei.

Prin blocarea interacțiunii dintre proteina PCSK9 și receptorul LDL și, prin urmare, prin creșterea expresiei receptorului LDL în sine, medicamentul crește capacitatea ficatului de a elimina LDL din sânge, reducând nivelul colesterolului LDL. Beneficiarii, în special, sunt pacienții cu hipercolesterolemie familială heterozigotă. „Pentru aceștia, această descoperire ar putea reprezenta una terapeutică.”

Povara bolilor cardiovasculare

„Nivelurile ridicate de colesterol sunt o cauză directă a atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale, dar această conștientizare nu este încă suficient de răspândită”, a subliniat Pasquale Perrone Filardi , președintele Societății Italiene de Cardiologie (SIC). „Trebuie să prevenim boala înainte de a se dezvolta și să o tratăm în stadiile incipiente. Medicamentul enlicitid a fost conceput pentru a reduce nivelul colesterolului LDL din sânge, oferind eficacitatea și specificitatea tipice anticorpilor monoclonali anti-PCSK9 într-un comprimat ușor de utilizat. Acesta va contribui la instrumentele comunității medicale pentru a aborda nevoia neacoperită de reducere a colesterolului LDL.”