Un start-up propune, în secret, corpurile umane clonate în care oamenii își pot transfera creierul

2 minute de citit Publicat la 23:45 05 Apr 2026 Modificat la 00:06 06 Apr 2026

Start-up-ul este susținut de investitori cu resurse importante. Foto: Getty Images

De la mijlocul anilor ’90, clonarea a devenit un subiect major pentru comunitatea științifică. Momentul de referință a fost în 1996, când oaia Dolly a devenit primul mamifer clonat dintr-o celulă adultă, scrie Futurism.

Însă trecerea de la clonarea animalelor la cea a oamenilor s-a dovedit mult mai controversată. Dincolo de riscurile medicale, există și numeroase dileme etice. Până acum, cercetătorii s-au limitat la modele de embrioni umani obținuți din celule stem sau la clonarea unor primate folosind celule fetale, nu celule adulte, ca în cazul lui Dolly.

Compania strânge deja fonduri

Cu toate acestea, ideea nu a fost abandonată complet. Un startup discret, susținut de investitori cu resurse importante, explorează o direcție care pare desprinsă dintr-un film SF.

Compania, numită R3 Bio, a început să strângă fonduri pentru a dezvolta așa-numiți „saci de organe” proveniți de la maimuțe, structuri biologice fără creier, dar cu organe funcționale. Scopul ar fi utilizarea lor ca sursă de organe pentru transplant, o alternativă la testarea pe animale.

Planurile reale ale fondatorilor ar merge mult mai departe

Însă, potrivit unei investigații ample realizate de MIT Technology Review, planurile reale ale fondatorilor ar merge mult mai departe. În spatele ușilor închise, aceștia ar fi discutat despre posibilitatea de a crea clone umane fără creier, care ar putea servi, în viitor, drept „corpuri de schimb” pentru persoane bolnave sau îmbătrânite.

Ideea ar fi ca lipsa creierului să evite unele probleme etice legate de conștiință. Chiar și așa, conceptul ridică întrebări majore.

Unul dintre cei care au auzit prezentarea fondatorului John Schloendorn a descris-o ca fiind „o combinație între o Întâlnire de gradul III și Dr. Strangelove”, sugerând cât de neobișnuită este viziunea.

Specialiștii sunt sceptici

Compania a negat însă oficial aceste intenții. Reprezentanții R3 Bio susțin că fondatorul „nu a făcut nicio declarație despre clone umane fără conștiință” și că orice acuzații privind crearea unor astfel de corpuri sunt complet false.

Totuși, cofondatoarea Alice Gilman a admis că echipa își rezervă dreptul de a discuta scenarii futuriste, inclusiv despre astfel de concepte.

Dincolo de dilemele morale, specialiștii sunt sceptici și în privința posibilității reale de a realiza un astfel de proiect.

Jose Cibelli, cercetător la Universitatea de Stat din Michigan, spune că obstacolele sunt uriașe: de la probleme legale și de siguranță, până la faptul că un uter artificial funcțional încă nu există în realitate.

„Ar trebui să convingi o femeie să ducă o sarcină cu un făt care va fi anormal”, explică acesta.

Chiar și așa, fondatorii companiei par hotărâți să exploreze ideea în continuare. Schloendorn studiază de ani buni conceptul unor „corpuri de înlocuire” și l-a prezentat în mod repetat investitorilor, în întâlniri private.

Într-un mesaj din 2024, el afirma că proiectul va fi dezvoltat doar dacă poate aduce beneficii reale societății și dacă se dovedește sigur.