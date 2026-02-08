Un tunel secret, vechi de 6.000 de ani, a fost descoperit în Germania. Inițial, s-a crezut că este vorba de un mormânt

Arheologii au descoperit un tunel subteran îngust, înalt de aproximativ un metru și cu o lățime ce varia între 50 și 70 de centimetri. Foto: Getty Images

Arheologii din Germania au descoperit un nou tunel subteran de tip erdstall, una dintre cele mai enigmatice structuri ale Evului Mediu din Europa Centrală. Descoperirea a fost făcută sub un șanț neolitic vechi de aproximativ 6.000 de ani, în timpul unor săpături preventive realizate înaintea construirii unui parc eolian, potrivit Interesting Engineering.

La finalul anului 2025, specialiștii de la Oficiul pentru Protecția Monumentelor și Arheologie din Saxonia-Anhalt au început cercetarea unui teren situat la est de localitatea Reinstedt, pentru a se asigura că lucrările moderne nu vor distruge vestigii arheologice. Primele săpături au scos la iveală un șanț neolitic de mari dimensiuni, cu formă trapezoidală. Însă adevărata surpriză se afla mai adânc.

În partea sudică a sitului, cercetătorii au observat o placă de piatră lângă o groapă ovală, cu un diametru de aproximativ 75 de centimetri. Inițial, s-a crezut că este vorba despre un mormânt. După îndepărtarea stratului superior, arheologii au descoperit un tunel subteran îngust, înalt de aproximativ un metru și cu o lățime ce varia între 50 și 70 de centimetri.

Galerii fără explicație

Tunelul face parte din categoria erdstall, galerii subterane medievale extrem de înguste, răspândite în mii de exemplare în întreaga Europă. Deși sunt uimitor de asemănătoare ca structură, scopul lor rămâne necunoscut. Pasajele sunt aproape goale, fără obiecte sau semne care să indice o funcție clară.

În interiorul tunelului recent descoperit, arheologii au găsit doar câteva elemente bizare: o potcoavă de fier, scheletul unei vulpi și câteva oase de mamifere. La nivelul inferior au fost identificate urme ale unui foc slab, de scurtă durată. De asemenea, pietrele erau îngrămădite chiar în zona cea mai îngustă a intrării, semn că accesul fusese blocat intenționat.

Analiza materialelor sugerează că tunelul datează din perioada secolelor X–XIII. Însă prezența lui sub un sit neolitic ridică numeroase semne de întrebare. De ce ar fi fost săpat un astfel de pasaj secret într-un loc cu o istorie atât de veche?

Refugiu, ritual sau loc interzis?

Primele mențiuni despre erdstall apar în documente fiscale austriece din anul 1449. Descrierile evocă spații aproape cinematografice: coborâri abrupte, nișe înguste, pasaje în care se putea înainta doar aplecat sau târâș. În unele cazuri, galeriile au mai multe niveluri sau camere terminale, iar altele includ porțiuni extrem de strâmte, numite Schlupf, prin care se putea trece doar târându-te.

Ipotezele privind scopul acestor tuneluri sunt numeroase. Unii cercetători cred că erau refugii temporare, alții susțin că aveau un rol simbolic sau spiritual. Există și teorii potrivit cărora oamenii Evului Mediu considerau aceste locuri drept morminte păgâne antice, învăluite în teamă și sacralitate, unde s-ar fi putut desfășura ritualuri sau activități clandestine.

De cele mai multe ori, erdstall-urile sunt descoperite sub gospodării vechi, în apropierea bisericilor, cimitirelor sau în zone izolate, ceea ce nu face decât să adâncească misterul. Deși mii de astfel de galerii au fost identificate, niciuna dintre teorii nu a fost confirmată până în prezent.

Rămâne întrebarea: cine le-a construit, și mai ales, de ce?