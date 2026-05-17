Testul „berii” folosit de Steve Jobs la interviuri. Întrebarea simplă care putea decide dacă un candidat era angajat la Apple

Majoritatea candidaților se prezintă la interviuri cu răspunsuri bine pregătite, puncte slabe repetate dinainte și o listă de întrebări documentate, menite să impresioneze. Însă Steve Jobs ar fi avut o metodă mult mai puțin convențională pentru a decide cine merita angajat: așa-numitul „test al berii”, scrie Fortune.

În loc să încerce să-i prindă pe candidați cu întrebări-capcană sau să-i testeze despre cel mai nou iPhone, Jobs voia să afle ceva mult mai simplu: i-ar fi plăcut sau nu să iasă la o bere cu acea persoană?

Potrivit mai multor relatări, Jobs îi scotea uneori pe candidați la o discuție informală, tocmai pentru a vedea dacă se putea înțelege cu ei și în afara cadrului rigid de birou. Așa-numitul „test al berii” nu era, de fapt, despre alcool. Era despre capacitatea candidatului de a renunța suficient la masca profesională pentru a purta o conversație reală și pentru a fi o prezență plăcută.

După cum a relatat AS USA, Jobs le punea potențialilor angajați întrebări precum: „Ce ai făcut vara trecută?”, pentru a porni conversația. Nu existau răspunsuri corecte sau greșite, însă probabil nu era un semn bun dacă discuția devenea stânjenitoare, obositoare sau aproape inexistentă.

La final, Jobs își punea o întrebare simplă: „Aș bea o bere cu această persoană? Aș vorbi cu el sau cu ea într-un mod relaxat, în timp ce ne plimbăm?” Dacă răspunsul era nu, acest lucru îi spunea ceva ce un CV nu putea arăta.

Jobs spunea că angajarea se bazează, în cele din urmă, pe instinct

„Testul berii” folosit de Jobs poate părea neserios în comparație cu evaluările Myers-Briggs și testele de 90 de minute, tot mai populare astăzi. Însă cofondatorul Apple susținea că strategia sa de recrutare era cât se poate de serioasă.

Într-un interviu acordat Fortune în 2008, el spunea că găsirea celor mai buni oameni pentru un post seamănă cu „căutarea acului în carul cu fân” și adăuga: „Iau acest lucru foarte în serios”.

Până atunci, cu doar trei ani înainte de moartea sa, Jobs spunea că intervievase peste 5.000 de candidați și că doar competența candidatului nu era suficientă pentru a-l impresiona. Totuși, existau limite clare în privința lucrurilor pe care le putea afla dintr-un interviu standard de o oră.

„Așa că, în cele din urmă, totul se bazează pe instinct”, spunea el. „Ce simt în legătură cu această persoană? Cum este atunci când este pusă sub presiune?”

Jobs nu este nici pe departe singurul lider de business care a schimbat formatul tradițional al interviurilor.

Gary Shapiro, fost CEO al Consumer Technology Association, are propriul său test decisiv: îi întreabă pe candidați când pot începe. Dacă aceștia răspund „imediat”, deși sunt încă angajați în altă parte, Shapiro consideră acest lucru un semnal de alarmă, pentru că arată că sunt dispuși să-și lase actualul angajator într-o situație dificilă.

Alți directori au folosit teste la fel de neobișnuite pentru a evalua personalitatea candidaților. Unii urmăresc cum se poartă aceștia cu recepționera când intră în clădire sau dacă își spală ceașca de cafea după interviu. Unii îi invită pe candidați la cină. Alții merg și mai departe și îi cer ospătarului să greșească intenționat comanda candidatului. Scopul este același: să vadă cum se comportă oamenii atunci când dispare cadrul formal. Pentru că felul în care cineva tratează un chelner care a greșit comanda poate spune mai multe despre caracterul său decât orice răspuns pregătit dinainte.

Chiar și Chanel, casa de lux cu o istorie de 115 ani, sinonimă cu tradiția și exclusivitatea, privește dincolo de diplome și competențe pentru a înțelege cine sunt cu adevărat candidații. Claire Isnard, fostul director de resurse umane al Chanel, a declarat pentru Fortune că „primul lucru pe care îl căutăm este personalitatea”, chiar înaintea abilităților sau talentului. Iar cei cu „ego-uri mari” nu sunt angajați.

În cele din urmă, faptul că ești cea mai agreabilă persoană din cameră te-ar putea duce mai departe decât faptul că ești cea mai inteligentă.

CEO-ul Amazon, Andy Jassy, spunea la un moment dat că „o parte jenant de mare” din succesul pe care îl ai, mai ales în jurul vârstei de 20 de ani, ține de atitudine, pentru că oamenii pozitivi atrag mai repede susținători și mentori. Cu alte cuvinte, fii genul de persoană pe care ceilalți chiar și-o doresc în preajmă, iar acest lucru ți-ar putea aduce jobul dorit.