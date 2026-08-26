BIAS 2026. Program complet și bilete. Cu ce aeronave vin Forțele Aeriene Române la show-ul aviatic din București

6 minute de citit Publicat la 10:00 26 Aug 2026 Modificat la 10:00 26 Aug 2026

Avioane în formație pe cer, la BIAS. Imagine de arhivă. Sursa foto: Bucharest International Air Show via Facebook

BIAS 2026 este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente aviatice organizate în România în acest an, cu un program inedit. Cea de-a XVI-a ediție a Bucharest International Air Show se desfășoară în perioada 28–29 august 2026, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și ROMAERO, și aduce la București formații de acrobație aeriană de renume mondial, aeronave militare și civile, dar și o amplă expoziție dedicată aviației.

Evenimentul este organizat de Compania Națională Aeroporturi București, Aeroclubul României și ROMATSA, sub coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, împreună cu ROMAERO, din cadrul Ministerului Economiei, Clubul Sportiv AIBO, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale – Forțele Aeriene Române.

Ediția Bucharest International Air Show din 2026 este dedicată lui Traian Vuia, în anul în care România marchează 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat de zbor autopropulsat. Organizatorii vor să lege astfel începuturile aviației de performanțele aeronautice contemporane și să evidențieze contribuția României la istoria mondială a zborului.

La BIAS 2026 sunt anunțați peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Printre principalele atracții se numără Frecce Tricolori, formația oficială de acrobație a Forțelor Aeriene Italiene, Turkish Stars, formația de demonstrație a Forțelor Aeriene Turce, dar și Rafale Solo Display al Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze.

Ce aeronave prezintă Forțele Aeriene Române la BIAS 2026

Forțele Aeriene Române vor deschide spectacolul aerian de sâmbătă, 29 august, de la ora 10:00. Publicul va putea urmări acrobații, demonstrații tactice și evoluții în formație cu F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și IAR-330.

Demonstrațiile vor pune în valoare atât capacitățile aeronavelor, cât și pregătirea piloților militari români.

Prezența Forțelor Aeriene Române va fi importantă și în zona de Static Display. Vizitatorii vor putea vedea de aproape aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, elicoptere IAR-330 și IAR-316B Alouette, aeronava-școală IAK-52, precum și replica aeronavei Vlaicu II și macheta la scară 1:1 a avionului IAR-80.

Expoziția militară va include și elicopterul IAR-317 Airfox, radarul TPS-79R, o instalație HAWK, o instalație M903/PATRIOT, simulatoare de zbor și de trageri cu armamentul de infanterie, precum și o autospecială EOD.

La demonstrațiile aeriene va participa și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Unul dintre momentele spectaculoase va fi exercițiul tactic realizat cu un elicopter S-70M Black Hawk și luptători SIAS din cadrul Poliției Române.

În Static Display vor fi prezentate și aeronavele Inspectoratului General de Aviație, folosite în misiuni reale de intervenție și sprijin.

Aviația sportivă românească va fi reprezentată de Aeroclubul României, prin Hawks of Romania, White Wings și Blue Wings. Hawks of Romania va evolua cu aeronave Extra 330SC, White Wings va prezenta planoare IAR IS-28B2 Lark, iar echipa Blue Wings va susține o demonstrație de parașutism după lansarea dintr-un Cessna C208 Caravan.

Programul Aeroclubului României mai include Solo Fox Display, Escadrila Zlin 526F și demonstrații cu aeronave ușoare și ultraușoare.

Turkish Stars vin la București

Turkish Stars, formația de demonstrație aeriană a Forțelor Aeriene Turce, revine la București după opt ani de la ultima participare la BIAS.

Echipa va evolua cu aeronave NF-5, într-un program bazat pe viteză, precizie, sincronizare și manevre spectaculoase.

O altă revenire importantă este cea a formației Frecce Tricolori, care participă din nou la BIAS după 14 ani. Formația oficială de acrobație a Forțelor Aeriene Italiene va evolua cu cele nouă aeronave MB-339.

La București va reveni și Rafale Solo Display, al Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze, după participarea din 2024.

Programul internațional este completat de Forțele Aeriene și Spațiale ale Spaniei, cu F/A-18 Hornet, și de Forțele Aeriene Germane, care participă cu Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado. Germania va aduce, de asemenea, în zona statică, un Airbus A400M Atlas.

Forțele Aeriene Slovene participă cu aeronave Pilatus PC-9, atât pentru demonstrații aeriene, cât și pentru expunere statică.

Printre invitații din aviația civilă și sportivă se numără Flying Dragons Team, formația poloneză de parapante motorizate, Iacării Acrobați și pilotul lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion european și mondial la acrobație aeriană.

Programul complet BIAS 2026

Vineri, 28 august – ziua antrenamentelor

11:00 – exercițiu de simulare a unei intervenții de urgență la o aeronavă, pe Aeroportul Băneasa, acces exclusiv pentru mass-media;

14:30–18:30 – acces public pentru vizionarea zborurilor de antrenament;

14:30–18:30 – acces public în zona Expoziție și Static Display;

14:30–18:30 – zboruri de antrenament susținute de Frecce Tricolori, Turkish Stars, Rafale Solo Display, F/A-18 din Spania, Tornado și Eurofighter Typhoon din Germania, Aeroclubul României, Forțele Aeriene Române și alți invitați.

După ora 18:30 nu mai este permis accesul publicului în locația BIAS. Persoanele aflate deja în incintă pot rămâne până la ora 20:00.

Sâmbătă, 29 august – ziua spectacolului aerian

08:00 – deschiderea accesului publicului;

09:00–09:30 – Slow Start, cu zboruri ULM și școli de zbor;

09:00–09:30 – demonstrație moto Doomstrike;

09:45–10:00 – ceremonia de deschidere BIAS 2026;

10:00–21:00 – spectacolul aerian BIAS 2026;

21:00 – încheierea spectacolului aerian, urmată de spectacol de drone și foc de artificii;

21:00–22:00 – concert;

*09:00–18:30 – acces public în zona Expoziție și Static Display.

Evoluțiile aeriene se vor desfășura la aproximativ 230 de metri de zona spectatorilor.

La sol, în hangarele H5 și H7 ROMAERO, publicul va putea vizita expoziția de aviație, industrie aeronautică, tehnologie și educație. Vor fi prezentate, printre altele, replica la scară 1:1 a aparatului realizat de Traian Vuia, replica Vlaicu II și BAC 1-11, primul avion comercial cu reacție produs în România prin programul ROMBAC.

Expoziția va reuni instituții și organizații din aviație, industrie și educație, precum Compania Națională Aeroporturi București, Aeroclubul României, ROMATSA, ROMAERO, Forțele Aeriene Române, Muzeul Național al Aviației Române, ROSPIN, EUROAVIA, INFO Robotics România, Școala Superioară de Aviație Civilă, Universitatea POLITEHNICA București și mai multe școli și organizații din domeniul aeronautic.

Și aviația comercială va fi prezentă. TAROM va participa cu un Boeing 737, care va efectua o demonstrație aeriană, Wizz Air va fi prezentă atât cu o aeronavă, cât și cu o zonă expozițională, iar Animawings va aduce în Static Display un Airbus A220. HiSky participă, de asemenea, la ediția din acest an.

Biletele și accesul la BIAS 2026

Accesul la BIAS 2026 este gratuit. Nu se percepe taxă de intrare și nu este necesară cumpărarea unui bilet.

Organizatorii estimează că ediția din acest an va atrage mai mulți spectatori decât BIAS 2025, motiv pentru care recomandă ferm folosirea transportului public. Locurile de parcare din apropierea Aeroportului Băneasa sunt limitate.

Pentru accesul publicului, TPBI și STB introduc linia specială 737 BIAS, care va face legătura între Piața Victoriei și Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”.

Vineri, 28 august, autobuzele 737 BIAS vor circula la intervale de 15 minute, între orele 15:00 și 21:45. Sâmbătă, 29 august, frecvența va fi de 10 minute, între orele 08:00 și 22:30.

Aeroportul Băneasa poate fi accesat și cu tramvaiul 5, precum și cu alte linii de transport public care au stații în zona aeroportului.

Organizatorii recomandă spectatorilor să își planifice din timp deplasarea și să consulte programul transportului public înainte de plecare.

Recomandări generale pentru vizitatori

Vino din timp! Accesul publicului se deschide la ora 08:00, dar aglomerația se creează rapid.

Poartă haine lejere și confortabile, o șapcă/pălărie și folosește cremă de protecție solară.

Hidratează-te constant – în zonele dedicate vei găsi puncte de apă și food trucks.

Respectă indicațiile organizatorilor, ale voluntarilor și ale forțelor de ordine. Siguranța tuturor este prioritară.

Copiii sub 14 ani pot participa la eveniment doar însoțiți de un adult.

Este recomandat ca minorii să poarte o brățară de identificare, care să includă numele și numărul de telefon al adultului însoțitor.

Asigură-te că micuții sunt îmbrăcați corespunzător și protejați de soare pe durata întregii zile.

Antena 3 CNN, partener media BIAS 2026

BIAS 2026 este susținut de numeroși sponsori și parteneri, printre care Compania Națională Aeroporturi București, Lagardère Travel Retail, Aelia, Relay, Animawings, Fundația TIU, Phoenicia Grand Hotel, Apa Nova, Transelectrica, TIAB, BCR, GROB Aircraft, Nuclearelectrica, PORR, Somet, City Grill, Gate 9, Electrica, Euro Speed, MedLife, RASIROM, Lacerta, Bog’Art, Omniasig, Aduro, Romanian Airport Services, Federația Română de Fotbal, BlackCab, O’Fresh Vending Solutions și Kia.

Antena 3 CNN și Radio ZU sunt parteneri media ai acestui eveniment.

Orange este Partener de Conectivitate, iar Uber este Partener de Mobilitate. STB și TPBI sprijină accesul publicului la eveniment.

Prin programul internațional și amploarea expozițiilor de la sol, BIAS 2026 își propune să confirme poziția Bucureștiului pe harta marilor spectacole aeriene internaționale și să continue tradiția unuia dintre cele mai importante airshow-uri din regiune.