A apărut primul trailer pentru serialul „Harry Potter”. Surpriză pentru fani: premiera va avea loc mai devreme

A apărut primul trailer pentru serialul „Harry Potter”. Foto: HBO

A apărut primul trailer pentru noul serial „Harry Potter” produs de HBO, iar fanii au primit și o surpriză: premiera primului sezon va avea loc chiar de Crăciun, mai devreme decât se anunțase inițial, scrie Euronews.

Primele imagini din această reinterpretare TV a cărților scrise de J. K. Rowling oferă o incursiune în lumea vrăjitorilor, de la copilăria dificilă a lui Harry Potter până la momentul în care îl întâlnește pentru prima dată pe Rubeus Hagrid.

Trailerul, de aproximativ două minute, îl arată pe Harry în ipostaze cunoscute fanilor: este hărțuit, amenințat și, în cele din urmă, primește scrisoarea care îi schimbă viața - admiterea la Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.

Descrierea oficială a serialului spune povestea unui băiat aparent obișnuit, căruia mătușa lui, Petunia, îi repetă constant că nu este cu nimic special. Totul se schimbă la 11 ani, când descoperă o lume ascunsă, plină de prietenie, magie și aventură, dar și de pericole, fiind nevoit să înfrunte un inamic din trecut.

Teaserul include cadre rapide cu locuri emblematice, precum dulapul de sub scări al familiei Dursley sau trenul Hogwarts Express, dar și personaje deja cunoscute, precum Albus Dumbledore, Severus Snape și Draco Malfoy. Un moment remarcat de fani este replica „Mr. Potter”, rostită de actrița Janet McTeer în rolul profesoarei McGonagall.

Primele reacții sunt, în general, pozitive, deși unii fani spun că trailerul pare mai puțin „magic” și remarcă o paletă de culori mai întunecată față de filmele originale.

Why is the new Harry Potter so dark? Where’s the whimsical color? https://t.co/gj9WIkXji3 — Endymion (@EndymionYT) March 25, 2026

Anterior, HBO publicase și o primă imagine din serial, în care noul Harry, interpretat de Dominic McLaughlin, apare din spate, îmbrăcat în echipament de Quidditch.

Primul sezon, intitulat „Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, va avea opt episoade și va fi lansat pe platforma de streaming HBO în perioada Crăciunului. Proiectul își propune să adapteze fiecare dintre cele șapte cărți într-un sezon separat.

Serialul este coordonat de Francesca Gardner (cunoscută pentru „Succession”), iar Mark Mylod („Game of Thrones”) este implicat ca producător. Întreaga producție este gândită să se desfășoare pe o perioadă de aproximativ 10 ani.

Din distribuție mai fac parte Arabella Stanton în rolul Hermione Granger și Alastair Stout în rolul lui Ron Weasley. Lor li se alătură John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Nick Frost (Hagrid) și Paapa Essiedu (Severus Snape).

Distribuția nu a fost lipsită de controverse. Actorul Paapa Essiedu a spus recent că a primit amenințări rasiste după ce a fost ales pentru rolul lui Snape, scoțând la iveală și partea mai întunecată a fandomului.

În plus, proiectul este în continuare criticat din cauza implicării lui J.K. Rowling, care a fost acuzată în repetate rânduri de declarații considerate transfobe. O parte dintre fani au reamintit aceste controverse odată cu lansarea trailerului și și-au exprimat nemulțumirea față de rolul ei de producător executiv.

Actorul John Lithgow a declarat chiar că s-a gândit să renunțe la proiect din cauza reacțiilor negative legate de aceste controverse, dar a decis să rămână, spunând că poveștile „Harry Potter” sunt, în esență, împotriva intoleranței și a discriminării.