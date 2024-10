A murit Teri Garr. Actrița din „Friends” și „Star Trek” fusese diagnosticată cu o boală gravă, cu peste 20 de ani în urmă

Teri Garr a jucat în serialul „Friends” ca mama lui Phoebe Buffay. Sursa foto: Warner Bros via Getty Images

Teri Garr, o actriță nominalizată la Oscar, cunoscută pentru rolurile sale în filme precum „Young Frankenstein”, „Tootsie” și „Mr. Mom”, a murit, potrivit managerului său. Aceasta avea 79 de ani.

Garr a murit marți în Los Angeles, la mai mult de douăzeci de ani după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, a declarat managerul ei Marc Gurvitz pentru CNN.

Ea și-a împărtășit pentru prima dată diagnosticul public într-un interviu cu CNN în 2002, într-un efort de a sensibiliza alte persoane care trăiesc cu SM.

„Cred că toată lumea este speriată și înspăimântată când aude așa ceva”, și-a amintit Garr despre prima dată când a aflat diagnosticul ei. "Asta pentru că există atât de multe - știți, nu există prea multe informații despre asta. Și mulți oameni nu știu că nu este atât de rău. Adică, eu îmi continui viața.

Fiica unui actor de pe Broadway și a unei Rockette, Garr a studiat dansul în copilărie și a început să dea audiții imediat după ce a absolvit liceul în Los Angeles. Cariera ei îndrăzneață la Hollywood se întinde pe zeci de ani, primele ei credite incluzând apariții în emisiuni TV precum „Star Trek” și „That Girl”.

Anii 1970 s-au dovedit a fi o perioadă prolifică pentru Garr, apărând în mai multe episoade ale serialului de comedie „The Sonny and Cher Comedy Hour”, „The New Dick Van Dyke Show”, „The Odd Couple” și „The Bob Newhart Show”, printre multe altele.

Debutul ei în cinematografie a avut loc în 1974, când a jucat rolul Inga în comedia „Young Frankenstein” regizată de Mel Brooks, alături de Gene Wilder, Madeline Kahn și Marty Feldman.

Între 1997 și 1999, Garr a jucat în serialul „Friends” ca mama lui Phoebe Buffay

Doi ani mai târziu, Garr a apărut într-unul dintre cele mai notabile roluri ale sale, când a interpretat-o pe Robbie Neary, o soție care încearcă să înțeleagă obsesia inexplicabilă a soțului ei (Richard Dreyfuss), ca urmare a unei întâlniri cu extratereștrii, în epopeea SF „Close Encounters of the Third Kind”, de Steven Spielberg, din 1977.

În „Tootsie”, Garr a interpretat rolul unei actrițe descumpănite care se întâlnea cu protagonistul lui Dustin Hoffman, care ajunge la mare celebritate pretinzând că este femeie într-o telenovelă. Rolul i-a adus lui Garr o nominalizare pentru cea mai bună actriță în rol secundar la Premiile Oscar din 1983.

Am fost mândră”, a scris Garr despre nominalizare în memoriile sale din 2005, „Speedbumps”. „Academia nu numai că știa că exist, dar credea că sunt bună!”

În același an, a interpretat-o pe Caroline Butler în comedia de familie „Mr. Mom”, alături de Michael Keaton.

Ea a continuat cu mai multe filme și emisiuni de televiziune. De-a lungul anilor '90, Garr a apărut în „Good & Evil” din 1991, „Good Advice” din 1994 și „Women of the House” din 1995. Între 1997 și 1999, Garr a jucat în serialul „Friends” ca mama lui Phoebe Buffay (Lisa Kudrow).