Actorul Danny Glover, cunoscut pentru rolul din filmul "Armă mortală", a dezvăluit că a fost diagnosticat cu Alzheimer

Danny Glover și Danielle Deadwyler, la un eveniment care a avut loc în California, pe 16 noiembrie 2024. Sursa foto: Getty Images

Actorul și producătorul american de film Danny Glover a dezvăluit în cadrul unui interviu oferit recent că a fost diagnosticat cu Alzheimer în 2022. Potrivit declaraţiilor sale, această boală neurodegenerativă i-a afectat memoria și i-a încetinit vorbirea și mișcăriile. În vârstă de 79 de ani, Danny Glover este cunoscut pentru rolurile pe care le-a jucat în franciza "Armă mortală" (Lethal Weapon) şi "Culoarea purpurie" (The Color Purple). "Eu sunt sigur că, pe măsură ce boala avansează, lucrurile vor fi diferite și în continuă schimbare", a spus acesta în cadrul interviului, care a fost difuzat miercuri.

Actorul Danny Glover a mărturisit că a fost diagnosticat cu boala Alzheimer în timpul unei apariții la emisiunea "Today" de pe NBC, relatează The Hollywood Reporter. El a spus a spus că a primit pentru prima dată diagnosticul de boală neurodegenerativă progresivă în 2022, același an în care a primit un Oscar onorific. Interviul a fost difuzat miercuri, 1 iulie 2026.

"Pot trăi cu asta, într-un anumit sens", a declarat Glover despre lupta sa continuă cu maladia, care îi afectează capacitatea de a se mișca, de a vorbi și de a-și păstra amintirile.

Ulterior, acesta i-a mai dezvăluit fostului prezentator NBC News, Lester Holt, într-un interviu înregistrat: "Eu sunt sigur că, pe măsură ce boala avansează, lucrurile vor fi diferite și în continuă schimbare".

Aproximativ 7 milioane de americani cu vârsta peste 65 de ani trăiesc cu boala Alzheimer, iar persoanele de culoare au de două ori mai multe șanse să dezvolte această afecțiune sau alte forme de demență, comparativ cu persoanele albe, conform Asociației Alzheimer.

Activist de-o viață, Danny Glover a militat pentru acces la servicii medicale de calitate și educație în SUA și în străinătate, a fost ambasador de bunăvoință al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și este, în prezent, ambasador UNICEF. Acum însă, în parteneriat cu Asociația Alzheimer, celebrul actor a vorbit deschis despre propriul diagnostic pentru a crește gradul de conștientizare și a strânge fonduri în lupta împotriva acestei boli devastatoare.

El a spus că își datorează activismul de-o viață părinților săi, inclusiv alegerile din cariera sa cinematografică.

"Noi avem provocări în lume și cred că arta are o modalitate de a le privi", a precizat Danny Glover în cadrul interviului oferit pentru emisiunea "Today".

Devenit celebru în anii ’80 pentru rolul lui Roger Murtaugh din filmele "Lethal Weapon", Danny Glover a avut roluri importante în "Places in the Heart", "The Color Purple", "Predator 2", "Witness", "To Sleep With Anger", "Angels in the Outfield", "Saw", "Dreamgirls", "The Royal Tenenbaums" și multe altele. Ultimul său rol a fost cel al lui Moș Crăciun în "The Naughty Nine" din 2023 și în filmele independente "American Dreamer" și "Press Play", apărute în 2022.

Născut în San Francisco, statul american California, Danny Glover va împlini 80 de ani luna aceasta, pe 22 iulie.